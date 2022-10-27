Максимум 2 тижні: Генштаб ЗСУ назвав термін появи на війні мобілізованих росіян

Новобранців кинуть на стримування наступу української армії, їх відправлять до танкових, мотострілкових та артилерійських полків. Цілком ймовірне перекидання на фронт засуджених за тяжкі злочини.

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Російське військове командування продовжує мобілізацію до лав збройних сил. Новобранці прибудуть на фронт за півтора-два тижні, сказав на брифінгу заступник голови Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Завдяки мобілізованим РФ спробує стримати наступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які зазнали численних втрат. З новоприбулих до армії сформують нові танкові, мотострілецькі та артилерійські полки, зауважив заступник голови.

[ + – ] У Генштабі кажуть, що в Україну можуть відправляти тих, хто відсидів за вбивства

У "ЛНР" та "ДНР" студентів та ув'язнених женуть на фронт

Мобілізація студентів різної форми навчання, за словами Громова, призвела до підвищення соціальної напруги у так званій "ЛНР". Ватажок бойовиків Леонід Пасічник змушений був звільнити від військової служби деякі категорії мешканців.

Окупанти вимагають демобілізувати студентів лише протягом 2-3 місяців та замінити їх новими мобілізованими, додав військовий.

Бойовики "ДНР" набирають до лав військових чергову групу ув'язнених. Ватажок терористів Денис Пушилін підготував проєкт "указу" про мобілізацію деяких громадян, за ним призиватимуть понад 300 зеків.

Держдума Росії дозволила мобілізувати судимих за тяжкі злочини

Російські парламентарі дозволили набирати в армію засуджених за тяжкі злочини. В Україну почнуть відправляти тих, хто відсидів за вбивства, грабежі, розбій і наркоторгівлю.

Кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за тяжкі злочини понад 5 років позбавлення волі. Відправляти на фронт можна буде судимих за незаконне придбання, збут, переміщення та зберігання вибухівок та зброї.

[ + – ] Воювати в Україну поїдуть убивці, грабіжники, які сиділи за розбій та великі розкрадання Фото: ТАСС

Воювати поїдуть убивці, грабіжники, які сиділи за розбій та великі розкрадання, а також ті, хто збуджував ненависть, ворожнечу та приниження людської гідності. Дезертирів та небажаючих виконувати накази командування зможуть знову повернутися на фронт.

Спілка юристів та експертів правозахисних організацій "Заклик до совісті" вважає, що зеки перебувають у вразливому становищі, адже силовики можуть "повісити" на них будь-яку крадіжку або підкинути наркотики.

"Цей спосіб тиску під загрозою повторного притягнення до кримінальної відповідальності може бути використаний, щоб змушувати людей йти на війну", — зазначили юристи.

Фокус раніше писав про вбивство 29-річного росіянина Іллі Корольова, якого дружина відправила воювати в Україну. Дружина називала його боягузом і закликала його воювати, щоб "захищати її та дітей". У результаті чоловіка призвали близько місяця тому, а 12 жовтня дружина отримала похоронку.

Російська влада продовжує секретну мобілізацію, журналісти не мають права висвітлювати військовий захід. Жителі РФ отримують повістки до військкоматів у будь-яких місцях, зокрема за місцем прописки та роботи.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, президент РФ Володимир Путін не планує завершувати часткову мобілізацію. Військкомати не набиратимуть понад 300 тисяч осіб, зазначив він.