Гарна доба: ЗСУ за день ліквідували 950 окупантів та 16 артилерійських систем (фото)

Найбільші втрати російської армії зафіксовано на Донецькому та Лиманському напрямках.

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Підрозділи Збройних сил України за минулу добу ліквідували 950 російських окупантів та 52 бойові броньовані машини ЗС РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 30 жовтня.

Зокрема, командування назвало "гарною" минулу добу через великі втрати окупаційної армії.

За день ЗС РФ втратили 950 військовослужбовців, 52 бойові броньовані машини та дві системи протиповітряної оборони. Крім того, як стверджує Генштаб, бійцям Сил оборони України також вдалося знищити 16 артилерійських систем та 13 танків.

Загальна статистика втрат ЗС РФ на передовій за 29 жовтня:

особовий склад — 950 солдатів;

танки — 13;

бойові броньовані машини — 52;

артилерійські системи — 16;

реактивні системи залпового вогню — 3 установки;

системи ППО — 2;

літаки — 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6;

крилаті ракети — 1;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 13 одиниць;

спецтехніка — 2 одиниці.

Найбільші втрати ЗС РФ за минулу добу, за інформацією Генштабу ЗСУ, зафіксовано на Донецькому та Лиманському напрямках. З початку повномасштабного вторгнення українська армія знищила щонайменше 71200 окупантів.

[ + – ] ЗСУ за добу ліквідували 950 російських солдатів та 16 артилерійських систем

Зазначимо, що ввечері 29 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про поновлення наступу ЗС РФ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Загарбники, за даними командування, не лише здійснюють штурмові дії та обстріли населених пунктів уздовж лінії зіткнення, а й зводять фортифікаційні озброєння, побоюючись можливого контрнаступу українських військ.

Також повідомлялося, що операція ЗСУ зі звільнення захопленого росіянами Херсона триватиме щонайменше до кінця листопада через те, що Росія перекидає в обласний центр резервну техніку та особовий склад.