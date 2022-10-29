Російські війська почали наступати на двох напрямках: стало відомо, де саме

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донеччині в районі Бахмута й Авдіївки противник будує фортифікаційні споруди, проводить повітряну розвідку та веде наступальні дії.

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Російські військові на території України почали активно наступати на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України за 29 жовтня.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямах", — ідеться в офіційному повідомленні.

На цих напрямках російські окупанти продовжують обстріл підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і ведуть повітряну розвідку. Противник завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлах цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

У Генштабі також уточнили, що протягом доби ЗС РФ завдали 5 ракетних і 7 авіаційних ударів і здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ попередив, що російські війська можуть знову розпочати наступ на Київ. За словами Олексія Громова, російські військові, не маючи успіхів на півдні та сході України, можуть сконцентрувати основний удар на українській столиці.

Крім того, у Генеральному штабі Збройних сил України назвали термін появи на фронті мобілізованих росіян. Новобранців кинуть на стримування наступу української армії, їх відправлять у танковя, мотострілкові й артилерійські полки. Не виключено перекидання на фронт засуджених за тяжкі злочини.