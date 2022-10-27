ЗС РФ можуть знову розпочати наступ на Київ, — Генштаб ЗСУ

За словами Олексія Громова, російські військові, не маючи успіхів на півдні та сході України, можуть сконцентрувати основний удар на українській столиці.

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Російські військові найближчим часом можуть повторити спробу наступу на Київ. Таку інформацію озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу 27 жовтня.

"Противник може вдатися до операції насамперед із Республіки Білорусь", — сказав Громов.

З його слів, ЗС РФ можуть спробувати наступати на українську столицю з території Чорнобильської зони, а також із Чернігівської області.

Причин, які можуть мотивувати російських окупантів на новий наступ, кілька. Одна з них — провали та втрати російської армії на південному та східному напрямках.

У цьому випадку одним із варіантів переломити ситуацію на свою користь, на думку Громова, є повалення конституційного устрою України шляхом захоплення Києва та ліквідації військово-політичного керівництва.

Попри це, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу наголосив, що українські війська готові до такого розвитку подій.

Раніше військовослужбовець ЗСУ журналіст Кирило Сазонов у своїй колонці писав, що загроза заходу наземних військ з боку Білорусі, про яку він писав вже кілька місяців, нарешті озвучена офіційно в Генштабі. Під удар, найімовірніше, потраплять Київ, Луцьк та Рівне.

Фокус також писав про те, що Кремль може використати білоруську територію як майданчик для запуску ядерної зброї. Якщо Білорусь поступиться вимогою російського президента Володимира Путіна і погодиться розмістити ЯЗ, то Київ може бути знищений за лічені хвилини.