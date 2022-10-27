Київ, Луцьк, Рівне та Львів. Генштаб ЗСУ підтвердив загрозу нападу з Білорусі

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Так, РФ перекидає на територію Білорусі війська, боєприпаси і готується туди направляти бронетехніку. Принаймні вантажно-розвантажувальні платформи готують недалеко від українського кордону. І під'їзди до них також. Аргумент про те, що нещодавно з Білорусі до Росії вивозили танки, пояснюється просто. На той момент Росії терміново потрібна була техніка на Харківщині та Донбасі. Її й перекинули, звідки ближче.

Зараз поповнення, боєкомплект і в перспективі техніка йде до Білорусі залізницею з Далекого Сходу, де її ще треба було зняти з консервації та, з огляду на досвід розкрадань, відновити та доукомплектувати. Додайте приховану мобілізацію в Білорусі та озброєння співробітників МНС. Будуть такі собі мчмобики.

Генерал Громов із Генштабу ЗСУ припускає, що цього разу основного удару може бути завдано по західних регіонах України. Щоб перерізати логістичні ланцюжки постачання озброєнь Україні від наших союзників.

Завдання, звісно, серйозне, враховуючи протяжність наших кордонів із Європою. Але й варіант нового ривка на Київ я не відкидав би. Проте Росія серйозно нарощує авіаційні сили у Білорусі. Там уже тренуються вертолітники, а також на аеродромах стоять літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Кинжал".

Коментар тут може бути один. Ми попереджені. Ми знаємо. І ретельно відстежуємо всі рухи супротивника. Саму публічну заяву генерала Громова можна вважати досить прозорим натяком для Лукашенка. Ми стежимо за кожним рухом. Тільки спробуй – вистачить сповна. А до Мінська набагато ближче, ніж до Москви. Остання пропозиція це вже не генерал Громов, а рядовий Сазонов сказав. Але Лукашенку варто й останнього послухати.

І ось надійшла свіжа інформація з Білорусі для тих, хто стежить за рухами Олександра Лукашенка. У Гомільській області (ймовірно, і в інших) місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Вони обслуговують та освоюють російську військову техніку.

Дорогі друзі. Хто пише, що "всю техніку та всі танки з Білорусі вивезли на Харківський та Донецький напрямок", той не зовсім представляє повну картину. Так, вивозили терміново і багато. Але зараз до Білорусі приходять склади з Далекого Сходу. З особовим складом та технікою. І водіїв з механіками серед відрядження не вистачає. Тож набирають із місцевих. Ці військові Білорусі з нами поки що не воюють. Так, трохи допомагають. Обслуговують ворожу техніку, дозволяють запускати зі своєї території ракети та літаки… дуже гібридні вороги.

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