Киев, Луцк, Ровно и Львов. Генштаб ВСУ подтвердил угрозу нападения с Беларуси

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Да, РФ перебрасывает на территорию Беларуси войска, боеприпасы и готовится туда же направлять бронетехнику. Во всяком случае, погрузочно-разгрузочные платформы готовят недалеко от украинской границы. И подъезды к ним тоже. Аргумент про то, что недавно из Беларуси в Россию вывозили танки, объясняется просто. В тот момент России срочно нужна была техника на Харьковщине и Донбассе. Ее и перебросили, откуда ближе.

Сейчас пополнение, боекомплект и в перспективе техника идет в Беларусь по железной дороге с Дальнего Востока, где ее еще надо было снять с консервации и, судя по опыту хищений, восстановить и доукомплектовать. Добавьте скрытую мобилизацию в Беларуси и вооружение сотрудников МЧС. Будут такие себе мчмобики.

Генерал Громов из Генштаба ВСУ предполагает, что в этот раз основной удар может быть нанесен по западным регионам Украины. Чтобы перерезать логистические цепочки поставок вооружений Украине от наших союзников.

Задача, конечно, серьезная, учитывая протяженность наших границ с Европой. Но и вариант нового рывка на Киев я бы не исключал. Впрочем, Россия серьезно наращивает авиационные силы в Беларуси. Там уже тренируются вертолетчики, а кроме того на аэродромах стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

Комментарий тут может быть один. Мы предупреждены. Мы в курсе. И тщательно отслеживаем все движения противника. Само публичное заявление генерала Громова можно считать достаточно прозрачным намеком для Лукашенко. Мы следим за каждым твоим движением. Только попробуй – мало не покажется. А до Минска гораздо ближе, чем до Москвы. Последнее предложение это уже не генерал Громов, а рядовой Сазонов сказал. Но Лукашенко стоит и последнего послушать.

И вот поступила свежая информация из Беларуси для тех, кто следит за телодвижениями Александра Лукашенко. В Гомельской области (не исключено, что и в других) местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Они обслуживают и осваивают российскую военную технику.

Дорогие друзья. Кто пишет, что "всю технику и все танки из Беларуси вывезли на Харьковское и Донецкое направление", тот не совсем представляет полную картину. Да, вывозили в срочном порядке и много. Но сейчас в Беларусь приходят составы с Дальнего Востока. С личным составом и техникой. И водителей с механиками среди командировочных не хватает. Так что набирают из местных. Эти военные Беларуси с нами пока не воюют. Так, немножко помогают. Обслуживают вражескую технику, разрешают запускать со своей территории ракеты и самолеты… очень гибридные враги.

Источник Источник

Важно