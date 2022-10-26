Герои среди нас. Кто борется за Украину и чьи имена должен знать каждый

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О чем вы мечтали в детстве? Я мечтал стать героем. Почему-то представлял это немного странно: что я стою на какой-то баррикаде с пистолетом (почему с пистолетом, а не с автоматом — не знаю) и размахиваю огромным сине-желтым флагом (а, вот почему с пистолетом: иначе размахивать флагом неудобно).

Как я попал на ту баррикаду — об этом в моих детских мечтах речь не шла. По-видимому, убив всех врагов. Каких-нибудь. Детские мечты они такие — конкретные и неконкретные одновременно.

Я уже давно не ребенок. И героем я так и не стал. Но я видел, как героями становились другие. По крайней мере, для меня.

Я видел женщину, которая зимой переходила реку под уничтоженным мостом под Ирпенем по шатким подмосткам и почти без вещей, но с огромной клеткой, в которой сидели два хорька. Она могла взять больше вещей для себя, спасти то, что нажила — но она приняла другое решение и спасла две маленькие, но жизни. Для меня это героизм.

Я видел худенького пацана лет двадцати, который выстоял огромную очередь перед грузовиком в первые дни войны и получил на руки автомат. Я видел, что он в жизни не держал оружия. Но также в его глазах было упрямство. Через день я увидел его на тренировке. Он тренировался упорно. Он вел себя, как герой. Он и был им.

Я видел женщин, вытаскивавших из абсолютной темноты своих мужчин, психологически раздавленных после ранений и ампутаций. Видел мужчин, которые под обстрелами вытаскивали раненых (привет, Сирко!) Видел серых от усталости коллег-саперов из ГСЧС. Видел волонтеров, делавших невозможное возможным. Видел диверсантов, о чьих операциях никогда не снимут фильмы в Голливуде, потому что никто не поверит, что это было на самом деле. Видел ежедневный героизм обычных людей. Такой, что делает этих обычных людей удивительными.

И всех их объединяет одно. Никто из них не родился героем. Никто из них не принимал решения стать героем. Никто из них не носит футболку "Герой" на теле. Но их поступки — это поступки героев. И знаете, что еще? Я знаю, что читая этот текст, вы подумали о каком-то своем знакомом или родственнике, о каком-то близком человеке. Не о себе. Но я уверен, что кто-нибудь, читая этот текст, подумал о вас.

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