Герои среди нас. Кто борется за Украину и чьи имена должен знать каждый
"Никто из них не родился героем. Никто из них не принимал решения стать героем. Никто из них не носит футболку "Герой" на теле. Но их поступки – это поступки героев. И вот почему". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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О чем вы мечтали в детстве? Я мечтал стать героем. Почему-то представлял это немного странно: что я стою на какой-то баррикаде с пистолетом (почему с пистолетом, а не с автоматом — не знаю) и размахиваю огромным сине-желтым флагом (а, вот почему с пистолетом: иначе размахивать флагом неудобно).
Как я попал на ту баррикаду — об этом в моих детских мечтах речь не шла. По-видимому, убив всех врагов. Каких-нибудь. Детские мечты они такие — конкретные и неконкретные одновременно.
Я уже давно не ребенок. И героем я так и не стал. Но я видел, как героями становились другие. По крайней мере, для меня.
Я видел женщину, которая зимой переходила реку под уничтоженным мостом под Ирпенем по шатким подмосткам и почти без вещей, но с огромной клеткой, в которой сидели два хорька. Она могла взять больше вещей для себя, спасти то, что нажила — но она приняла другое решение и спасла две маленькие, но жизни. Для меня это героизм.
Я видел худенького пацана лет двадцати, который выстоял огромную очередь перед грузовиком в первые дни войны и получил на руки автомат. Я видел, что он в жизни не держал оружия. Но также в его глазах было упрямство. Через день я увидел его на тренировке. Он тренировался упорно. Он вел себя, как герой. Он и был им.
Я видел женщин, вытаскивавших из абсолютной темноты своих мужчин, психологически раздавленных после ранений и ампутаций. Видел мужчин, которые под обстрелами вытаскивали раненых (привет, Сирко!) Видел серых от усталости коллег-саперов из ГСЧС. Видел волонтеров, делавших невозможное возможным. Видел диверсантов, о чьих операциях никогда не снимут фильмы в Голливуде, потому что никто не поверит, что это было на самом деле. Видел ежедневный героизм обычных людей. Такой, что делает этих обычных людей удивительными.
И всех их объединяет одно. Никто из них не родился героем. Никто из них не принимал решения стать героем. Никто из них не носит футболку "Герой" на теле. Но их поступки — это поступки героев. И знаете, что еще? Я знаю, что читая этот текст, вы подумали о каком-то своем знакомом или родственнике, о каком-то близком человеке. Не о себе. Но я уверен, что кто-нибудь, читая этот текст, подумал о вас.Важно