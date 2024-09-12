Ребята придут — порядок наведут. К чему может привести избиение военного в Смеле

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Ужасная история с избиением и унижением военного в Смеле очень показательна. Но не только тем, что на военного напали — в конце концов, в стране десятки миллионов людей, и среди них, как и везде, есть свой процент подонков и животных в человеческом обличье.

Показательна она в первую очередь тем, что полиции было по...бать, а не по...бать было другим военным, которые начали собирать деньги на премию тому, кто любым способом накажет утырка. И это уже не первый случай. И не последний.

Когда военные и ветераны чувствуют, что им никто не поможет, они кооперируются. И ни...уя здесь странного нет, потому что армия и есть большая кооперация родов сил, подразделений, отдельных групп. И сейчас все идет к тому, что военные все чаще будут пробовать наводить порядок собственными силами — где-то вместо полиции, где-то вместо власти, где-то вместо СБУ.

Потому что это будет работать всегда, в отличие от той же полиции, которая "на низах", как правило, поддерживает военных, а вот многим полицейским майорам, полковникам и так далее гораздо комфортнее иметь дело с бандитами, с которыми можно и в сауне жопу погреть, и завод попилить на долях. А военные — да а что военные, с ними завод попилить трудно, они не понимают таких простых вещей.

Если вы хотели знать, как выглядит кризис справедливости, наложенный на коррупцию и некомпетентность государственного аппарата — вот оно. Выглядит именно так. И чем закончится, догадаться нетрудно. Ребята придут и порядок наведут, только будет выглядеть это так, что Дания содрогнется.

Еще есть шанс исправить ситуацию. Но я не вижу, чтобы кому-то это было нужно.

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