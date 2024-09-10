Избиение военного в Смеле: чувствует ли криминалитет безнаказанность во время войны в Украине?

Избиение бывшего военного Сил спецопераций Анатолия Гончаренко полиция не расследовала около недели. Лишь после общественной огласки и реакции топ-чиновников уголовное производство все же открыли. Фокус выяснил, какие сегодня привилегии перед законом имеет криминалитет.

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В городе Смела Черкасской области произошел резонансный конфликт: якобы местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил бывшего военного Сил спецопераций Анатолия Гончаренко. На распространенных в соцсетях видеокадрах показано, как один из мужчин дважды бьет военного по лицу, от чего Гончаренко падает от ударов на землю.

Издание "18000" уточняет, что полицейские не открывали уголовное производство по факту избиения военного целую неделю. Между мужчинами возник дорожный конфликт: Гончаренко ехал с родителями в машине, а Долотенко допустил аварийную ситуацию.

Позже в пабликах появилось видео, где мужчина в белой футболке заставляет военного извиняться и говорит что тот "опозорил его на всю Смелу".

Национальная полиция Черкасской области заявила 9 сентября, что конфликт на дороге произошел 3 сентября возле села Ротмистровка Черкасской области. Правоохранители утверждают, что военный снял с машины Hyundai номера и попросил в соцсетях помочь установить его владельца.

Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку. При этом на других кадрах можно увидеть, как Гончаренко на коленях под дождем прикручивает номерные знаки к машине нападающего.

Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство".

Помогают ли cвязи с криминальным миром избежать ответственности?

Местные журналисты пишут, что Вадим Долотенко фигурирует в ряде уголовных дел. В его послужном списке — нанесение телесных повреждений. В марте 2024 года Смелянский районный суд вынес ему приговор по делу о грабеже. Тогда Долотенко приговорили к году заключения, но заменили наказание условным сроком.

Вадиму Долотенко грозит тюремный срок за избиение военного

Журналисты отмечают возмущение общественности действиями полиции, которая не сразу открыла уголовное производство. По этому поводу состоялась встреча в городском совете с участием правоохранителей.

На произошедшее в Смеле обратили внимание ряд украинских топ-чиновников. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал ситуацию "позорной". Никто не имеет права унижать ветеранов, подчеркнул он.

"Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей", — пообещал он.

Клименко говорит, что установят все факты события, а также проверят действия сотрудников полиции Черкасской области. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расследование инцидента должно быть на контроле главы МВД и генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Следует понимать, что часть людей с криминальным прошлым остались в Украине после начала большой войны и продолжают действовать в привычной им манере, говорит Фокусу бывший полицейский-криминалист, адвокат Виктор Чевгуз.

"Закон не дает Долотенко преимуществ по сравнению с другими нарушителями. Связи с криминальным миром не освобождают от уголовной ответственности. Так называемые "воры в законе" пользуются привилегиями в местах лишения свободы, но не в обычной жизни", — говорит он.

Тюрьма на два-три года: что грозит обидчику Анатолия Гончаренко?

В действиях Долотенко усматривается явное уголовное правонарушение, он должен понести наказание за причинение телесных повреждений, а не отделаться статьей о хулиганстве. Кроме этого, стоит проверить подозреваемого и на предмет нарушения правил дорожного движения, уверены опрошенные Фокусом адвокаты.

По словам Виктора Чевгуза, отрывать номера от машины — также нарушение законодательства. Действие военного попадает под правовую квалификацию.

Статью о хулиганстве Долотенко выбрали в качестве предварительной меры пресечения. Далее правоохранители установят степень тяжести побоев и переквалифицируют статью для суда, дополняет адвокат Евгений Зурнаджи.

Юрист считает некорректным обобщенно говорить о безнаказанности представителей криминального мира в условиях войны.

"В маленьких городах бизнесмены вынуждены общаться с полицией и прокурорами. Всем нужно силовое прикрытие, но утверждать, что мы имеем дело с криминальным авторитетом преждевременно. Вряд ли он получил преференции от полицейских", — рассказывает Фокусу юрист.

У подозреваемого имеется условный тюремный срок по делу о грабеже. Полиция может добавить новый срок и статью 75 Уголовного кодекса Украины про освобождение от отбывания наказания с испытанием применить уже не получится.

"Ненадолго, возможно на два-три года он окажется в местах лишения свободы", — подытожил Зурнаджи.

Напомним, в Харькове 6 сентября сотрудник ТЦК избил мужчину и остался безнаказанным. В военкомате рассказали, что гражданин нарушил законодательство страны и грубо отказался предоставить документы для проверки.

Фокус ранее писал о драке в Одессе между военкомами и местными жителями. Конфликт произошел при работе мобильной группы оповещения Пересыпьского районного ТЦК с патрульными.