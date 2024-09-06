В Харькове "военком" избил мужчину на улице: в ТЦК отреагировали (видео)

В Харьковском ОТЦК заявили, что один из военных поддался на провокацию конфликта. Теперь он отстранен от работы по оповещению граждан. С другими военнослужащими также проводятся мероприятия.

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В Харькове 6 сентября военнослужащий ТЦК избил мужчину. Соответствующий инцидент был запечатлен на видео, о чем у себя в Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он отметил, что его представительница в Харьковской области Оксана Червякова начала работу над этой ситуацией и направила письмо Харьковскому ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

"Отмечу, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека, необходима надлежащая реакция и ответственность", — написал он.

Драка с военнослужащим ТЦК

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Позже пресс-служба Харьковского ОТЦК подтвердила, что на видео запечатлен именно военнослужащий ТЦК. Там заявили, что инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения.

"Граждане, в нарушение требований действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования по предоставлению документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта начал неприлично оскорблять военнослужащего", — сказано в сообщении.

В ТЦК заявили, что для урегулирования конфликта и административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Один из мужчин оказался военнообязанным. Он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий – участник конфликта не вовлекается в работу групп оповещения военнообязанных", — сказано в сообщении.

Кроме того, как заявили в ТЦК, уже проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль соблюдения этических норм и знания законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещения граждан.

"Напоминаем, что военнослужащие, которые осуществляют оповещения военнообязанных – это должностные лица, исполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", — отметили в ТЦК.

Там также заявили, что этот случай не должен стать источником для очередных спекуляций и искажений деятельности ТЦК и СП.

Реакция ТЦК Фото: Скриншот

Напомним, в ТЦК объяснили, как правильно оформить отсрочку от мобилизации. Военнообязанные граждане не всегда оформляют отсрочку должным образом. Для того, чтобы сделать все правильно, придется лично посетить учреждение.