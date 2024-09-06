У Харкові "воєнком" побив чоловіка на вулиці: у ТЦК відреагували (відео)

У Харківському ОТЦК заявили, що один із військових піддався на провокацію конфлікту. Тепер він відсторонений від роботи з оповіщення громадян. З іншими військовослужбовцями також проводяться заходи.

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У Харкові 6 вересня військовослужбовець ТЦК побив чоловіка. Відповідний інцидент було зафіксовано на відео, про що у себе в Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зазначив, що його представниця в Харківській області Оксана Черв'якова розпочала роботу над цією ситуацією та надіслала лист Харківському ОТЦК і СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

"Зазначу, що такі випадки потребують неупередженого та швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, все повинно бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини, необхідна належна реакція і відповідальність", — написав він.

Бійка з військовослужбовцем ТЦК

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Пізніше пресслужба Харківського ОТЦК підтвердила, що на відео зображений саме військовослужбовець ТЦК. Там заявили, що інцидент стався 6 вересня в місті Харків під час роботи групи оповіщення.

"Громадяни, в порушення вимог чинного законодавства, грубо відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту почав непристойно ображати військовослужбовця", — сказано в повідомленні.

У ТЦК заявили, що для врегулювання конфлікту та адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян доставили в РТЦК і СП для уточнення персональних даних. Один із чоловіків виявився військовозобов'язаним. Він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

"Командування Харківського ОТЦК і СП та Салтівського РТЦК і СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого буде вжито організаційних та дисциплінарних заходів. На час розслідування військовослужбовець —учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов'язаних", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як заявили в ТЦК, уже проводять додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм і знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян.

"Нагадуємо, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних — це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну або кримінальну відповідальність", — наголосили в ТЦК.

Там також заявили, що цей випадок не повинен стати джерелом для чергових спекуляцій і спотворень діяльності ТЦК і СП.

Реакція ТЦК Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, як правильно оформити відстрочку від мобілізації. Військовозобов'язані громадяни не завжди оформляють відстрочку належним чином. Для того, щоб зробити все правильно, доведеться особисто відвідати установу.