РЕБ для ухилянтів: ТЦК глушать зв'язок під час затримання військовозобов'язаного, чи правда це

Співробітники військкоматів нібито використовують РЕБи, щоб військовозобов'язані не могли зателефонувати родичам під час затримання. Фокус з'ясував, чи може це бути правдою і наскільки такі методи законні.

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У деяких машинах ТЦК встановлено радіоелектронні засоби (РЕБ) для блокування мобільного зв'язку. Про це повідомив нардеп Сергій Євтушок в ефірі "Новини LIVE".

"Зупиняють, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не могла нікуди зателефонувати. Затягують у "бусик", везуть у ТЦК, за 2-3 години людина вже проходить ВЛК, і вранці перебуває вже на полігоні", — заявив політик.

На запитання журналіста, чи дійсно у ТЦК є РЕБи, нардеп відповів, що до нього зверталися з такими випадками.

"Є звернення про те, що в машину, на якій пересуваються ТЦК, вмонтовані системи, які блокують сигнал. Це для того, щоб людина не могла зателефонувати і повідомити родичам або, можливо, адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії", — додав Євтушок.

ТЦК з РЕБ — чи законно це

За словами адвоката Ростислава Кравця, йому невідомо про випадки, коли в транспортних засобах, на яких пересуваються співробітники ТЦК, вмонтовані системи блокування мобільного зв'язку. Експерт зазначає, що зазвичай працівники військкоматів діють куди більш прозаїчно — просто забирають телефони у військовозобов'язаних, щоб ті не могли зв'язатися з родичами.

"Що стосується використання пристроїв для блокування мобільного зв'язку — це в будь-якому разі незаконно. Але таке обладнання не продається у вільному доступі, і якщо воно встановлене в машинах ТЦК, за це передбачена кримінальна відповідальність", — каже Фокусу Кравець.

Адвокат Олег Леонтьєв додає, що подібними "глушилками" іноді користується бізнес, коли веде якісь серйозні переговори, щоб уникнути витоку інформації.

"Це обладнання являє собою ноутбук. Найдешевші "глушать" зв'язок на відстані до 20-30 метрів. Це протизаконно, і український держцентр радіочастот контролює якість зв'язку і обчислює подібні випадки. У цивільному секторі глушити зв'язок нікому не дозволено. Крім того, такі пристрої дорого коштують, їх немає у вільному доступі, але деякі фірми контрабандою привозять їх із-за кордону. Плюс, звісно, у військових вони є в доступі", — зазначає в бесіді з Фокусом експерт.

Використовувати РЕБ небезпечно для здоров'я

Олег Леонтьєв додає, що в разі використання "глушилок", зв'язок може пропадати на великій відстані. І якщо поруч із таким пристроєм опиниться людина з кардіостимулятором, для неї такі "пустощі" співробітників ТЦК закінчаться смертю. Крім того, є небезпека і для самих воєнкомів, які постійно перебувають поруч із подібними пристроями. Оскільки високочастотне опромінення небезпечне для здоров'я.

"Я думаю, що подібні історії швидше "чутки". Співробітникам ТЦК легше забрати телефон, що вони і роблять у 99,9% випадках. Але хочу сказати, що в кожному ТЦК теж працюють різні люди. І я сам не раз стикався з ситуаціями, коли одні силою затримували військовозобов'язаних, а інші допомагали і захищали", — резюмує Леонтьєв.

Нагадаємо, що співробітники ТЦК не можуть затримувати і доставляти до військкомату військовозобов'язаних без супроводу поліції. Затримати може тільки поліцейський, і тільки до трьох годин для складання протокольних матеріалів про адміністративне правопорушення. З боку ТЦК така поведінка — самоуправство.

Також Фокус зазначав, що українців каратимуть великими штрафами за відмову пред'явити документи ТЦК.