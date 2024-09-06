РЭБ для уклонистов: ТЦК глушат связь при задержании военнообязанного, правда ли это

Сотрудники военкоматов якобы используют РЭБы, чтобы военнообязанные не могли созвониться с родственниками во время задержания. Фокус выяснил, может ли это быть правдой и насколько такие методы законны.

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В некоторых машинах ТЦК установлены радиоэлектронные средства (РЭБ) для блокировки мобильной связи. Об этом сообщил нардеп Сергей Евтушок в эфире "Новини LIVE".

"Останавливают, включают средства РЭБ, чтобы человек не мог никуда позвонить. Затягивают в "бусик", везут в ТЦК, через 2-3 часа человек уже проходит ВВК, и утром находится уже на полигоне", — заявил политик.

На вопрос журналиста, действительно ли у ТЦК есть РЭБы, нардеп ответил, что к нему обращались с такими случаями.

"Есть обращения о том, что в машину, на которой передвигаются ТЦК, вмонтированы системы, которые блокируют сигнал. Это для того, чтобы человек не мог позвонить и сообщить родственникам или, возможно, адвокатам, что с ним совершают неправомерные действия", — добавил Евтушок.

ТЦК с РЭБ — законно ли это

По словам адвоката Ростислава Кравца, ему неизвестно о случаях, когда в транспортных средствах, на которых передвигаются сотрудники ТЦК, вмонтированы системы блокировки мобильной связи. Эксперт отмечает, что обычно работники военкоматов действуют куда более произаично — просто забирают телефоны у военнообязанных, чтобы те не могли связаться с родственниками.

"Что касается использования устройств для блокировки мобильной связи — это в любом случае незаконно. Но такое оборудование не продается в свободном доступе, и если оно установлено в машинам ТЦК, за это предусмотрена уголовная ответственность", — говорит Фокусу Кравец.

Адвокат Олег Леонтьев добавляет, что подобными "глушилками" иногда пользуется бизнес, когда ведет какие-то серьезные переговоры, чтобы избежать утечки информации.

"Это оборудование представляет из себя ноутбук. Самые дешевые "глушат" связь на расстоянии до 20-30 метров. Это противозаконно, и украинский госцентр радиочастот контролирует качество связи и вычисляет подобные случаи. В гражданском секторе глушить связь никому не разрешено. Кроме того, такие устройства дорого стоят, их нет в свободном доступе, но некоторые фирмы контрабандой привозят их из-за границы. Плюс, конечно, у военных они есть в доступе", — отмечает в беседе с Фокусом эксперт.

Использовать РЭБ опасно для здоровья

Олег Леонтьев добавляет, что в случае использования "глушилок", связь может пропадать на большом расстоянии. И если рядом с таким устройством окажется человек с кардиостимулятором, для него такое "баловство" сотрудников ТЦК закончится смертью. Кроме того есть опасность и для самих военкомов, которые постоянно находятся рядом с подобными устройствами. Так как высокочастотное облучение небезопасно для здоровья.

"Я думаю, что подобные истории скорее "слухи". Сотрудникам ТЦК легче забрать телефон, что они и делают в 99,9% случаях. Но хочу сказать, что в каждом ТЦК тоже работают разные люди. И я сам ни раз сталкивался с ситуациями, когда одни силой задерживали военнобязанных, а другие помогали и защищали", — резюмирует Леонтьев.

Напомним, что сотрудники ТЦК не могут задерживать и доставлять в военкомат военнообязанных без сопровождения полиции. Задержать может только полицейский, и только до трех часов для составление протокольных материалов про административное правонарушение. Со стороны ТЦК подобное поведение — самоуправство.

Также Фокус отмечал, что украинцев будут наказывать большими штрафами за отказ предъявить документы ТЦК.