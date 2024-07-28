Мобилизация после обновления данных: кого и почему могут забрать в ТЦК после проверки документов

После своевременного обновления данных, военнообязанного не могут "мобилизовать прямо с улицу" после проверки документов, во всяком случае, так сказано в законе. Но как показывает практика, далеко не все военкомы следуют принятым нормам. Фокус разбирался, что делать если представители ТЦК "отправляют" на ВВК без адресной повестки.

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Ранее начальник Дарницкого районного ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый рассказывал, что военкомы выполняют только те алгоритмы, которые прописаны в руководящих документах. И принудительно доставить в ТЦК могут лишь тех, кто не имеет при себе ВОД, а в базе значится розыск. По его словам, если бы все обновили данные, упорядочили документы, то автоматически исчезли бы все случаи принудительных доставок в военкоматы.

Но в редакцию Фокуса поступила история, доказывающая, что не всегда военкомы следуют прописанным алгоритмам.

49-летний киевлянин Сергей своевременно обновился свои данные через "Резерв+". В приложении сразу подтянулись его военно-учетные документы и появился статус "в резерве", а так же "ограниченно годный в военное время". Неделю назад Сергей отправился в командировку в Черновцы и на блокпосту его встретили представители ТЦК. Учитывая, что все документы у мужчины были в порядке, он не ожидал что его могут непосредственно с улицы направить на ВВК. Но именно это и случилось. Военкомы сообщили, что якобы "таков порядок" и мужчине следует проехать с ними в ТЦК для дальнейшего оформления, а именно пройти медицинскую комиссию. Сопротивляться людям в военой форме Сергей не стал, при этом по его словам, полиции на момент остановки не было, а вызвать патруль попросту не дали. Сейчас мужчина находится в учебном центре во Львове и уже распределен водителем РСЗО.

Что будет после того как обновил данные в ТЦК?

16 июля официально завершился срок, когда военнообязанные должны были обновить военно-учетные данные. Все, кто успели это сделать — по информации Минобороны, речь идет о 4,7 млн военнообязанных — не должны беспокоиться, что у сотрудников ТЦК могут возникнуть вопросы при проверки их документов.

Следующим шагом после обновления военно-учетных данных должно быть прохождение ВВК, куда военнообязанных вызывают военкомы, направив им повестку по адресу проживания. Именно так должны действовать сотрудники ТЦК, согласно закону, что подтверждает Фокусу спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

"Я отвечаю только за Полтавскую область. И могу сказать, что у нас на улицах никого не мобилизовали, в принципе. Повестка всегда выписывалась для уточнения данных. Если военно-учетные данные актуальные — по адресу проживания позже при необходимости может прийти повестка на прохождение ВВК", — говорит Истомин.

Однако, по словам адвоката Олега Леонтьева, в реальности некоторые сотрудники ТЦК по-прежнему превышают полномочия. Лишний пример тому, история мобилизованного киевлянина Сергея.

"Никого не могут задерживать и доставлять в ТЦК без сопровождения полиции. У военкоматов нет таких прав. Задержать может только полицейский, и то до трех часов для составление протокольных материалов про административное правонарушение. Со стороны ТЦК подобное поведение — самоуправство", — отмечает в беседе с Фокусом Леонтьев.

По закону, добавляет адвокат, все вызовы в ТЦК должны осуществляться исключительно по повестке. Если человек работает — его могут направить в военкомат администрация компании. Если человек не обновил вовремя данные, и на улице его задержали полицейские, они могут доставить его в ТЦК. Но сотрудники военкоматов задерживать человека и тем более мобилизовать на улице не имеют право.

"Они могут вручать повестки. Но повестка должна быть зарегистрирована и подписана руководителем ТЦК. Все остальное,— задержание на улице, принудительная доставка в ТЦК для прохождение ВВК — это незаконно", — продолжает адвокат.

Что делать, если сотрудники ТЦК задержали на улице?

Если военнообязанного задерживают сотрудники ТЦК и пытаются принудительно доставить в военкомат, нужно вызывать полицию и, по возможности, связаться с родственниками.

"Пусть родственники сразу обращаются к следственному судье в районе, где задержали военнобязанного. Без всяких адвокатов, не теряя времени, это может быть даже ночью, когда суд закрыт, через охрану можно связаться с начальником канцелярии суда, и он вызовет судью. Нужно написать заявление: прошу созвать судебное заседание, так как такого-то числа был незаконно задержан такой-то человек, который там-то находится. Просите, чтобы его доставили в зал заседания. И судья должен будет выяснить обстоятельство дела — почему задержали. И принять решение — выпустить человека", — отмечает эксперт.

Леонтьев добавляет, что и сам недавно на собственном опыте прочувствовал, как организована работа некоторых военкоматов.

"Я ходил обновлять данные сначала через ЦНАП — хотел увидеть, как все работает, потом пошел в военкомат. ТЦК работают 3 дня в неделю, электронная очередь — не работает. В живой очереди — по 200 человек. Нужно отмечаться там утром и вечером. Если не отметился — вылетаешь из очереди. И пока стоишь и ждешь, когда сможешь попасть в ТЦК, рядом ходят какие-то люди и тихонько предлагают за 1200 долларов все "порешать". Мне не удалось выяснить, связаны ли они с военкоматом или просто мошенники. Но это не все, что я увидел. Когда я стоял в очереди в ТЦК, ко входу подходили по двое военнообязанных, к которым выходил какой-то мужчина из военкомата и давал телефон, один из военнообязанных слушал, что говорили на том конце провода, и затем заходил в ТЦК. Я не знаю, чем занимаются ГБР, полиция, но это все настолько открыто происходит. Это один из центральных ТЦК во Львове", — рассказывает одвокат.

Леонтьев отмечает, что таким образом работают не все военкоматы. В другом львовском ТЦК, где ему также удалось побывать, есть электронная очередь, и все проходит строго по правилам.

Фокус ранее писал, кого могут оштрафовать за необновление данных, и как узнать, если не получил уведомление о штрафе.

Также Фокус разбирался, что будет с 6 млн военнообязанных, вовремя не обновивших военно-учетные данные в ТЦК.