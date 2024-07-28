Мобілізація після оновлення даних: кого і чому можуть забрати в ТЦК після перевірки документів

Після своєчасного оновлення даних, військовозобов'язаного не можуть "мобілізувати просто з вулиці" після перевірки документів, у всякому разі, так сказано в законі. Але як показує практика, далеко не всі воєнкоми дотримуються прийнятих норм. Фокус розбирався, що робити, якщо представники ТЦК "відправляють" на ВЛК без адресної повістки.

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Раніше начальник Дарницького районного ТЦК у Києві Володимир Новосядлий розповідав, що воєнкоми виконують тільки ті алгоритми, які прописані в керівних документах. І примусово доставити в ТЦК можуть лише тих, хто не має при собі ВОД, а в базі значиться розшук. За його словами, якби всі оновили дані, впорядкували документи, то автоматично зникли б усі випадки примусових доставок до військкоматів.

Але до редакції Фокуса надійшла історія, яка доводить, що не завжди воєнкоми дотримуються прописаних алгоритмів.

49-річний киянин Сергій своєчасно оновив свої дані через "Резерв+". У додатку одразу підтягнулися його військово-облікові документи і з'явився статус "у резерві", а також "обмежено придатний у воєнний час". Тиждень тому Сергій вирушив у відрядження до Чернівців і на блокпосту його зустріли представники ТЦК. З огляду на те, що всі документи в чоловіка були в порядку, він не очікував, що його можуть безпосередньо з вулиці направити на ВЛК. Але саме це і сталося. Військкоми повідомили, що нібито "такий порядок" і чоловікові слід проїхати з ними до ТЦК для подальшого оформлення, а саме пройти медичну комісію. Чинити опір людям у військовій формі Сергій не став, при цьому, за його словами, поліції на момент зупинки не було, а викликати патруль просто не дали. Зараз чоловік перебуває в навчальному центрі у Львові і вже розподілений водієм РСЗВ.

Що буде після того як оновив дані в ТЦК?

16 липня офіційно завершився термін, коли військовозобов'язані мали оновити військово-облікові дані. Усі, хто встиг це зробити — за інформацією Міноборони, йдеться про 4,7 млн військовозобов'язаних — не повинні турбуватися, що у співробітників ТЦК можуть виникнути питання під час перевірки їхніх документів.

Наступним кроком після оновлення військово-облікових даних має бути проходження ВЛК, куди військовозобов'язаних викликають військкоми, надіславши їм повістку за адресою проживання. Саме так мають діяти співробітники ТЦК, відповідно до закону, що підтверджує Фокусу речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

"Я відповідаю тільки за Полтавську область. І можу сказати, що в нас на вулицях нікого не мобілізували, у принципі. Повістка завжди виписувалася для уточнення даних. Якщо військово-облікові дані актуальні — за адресою проживання пізніше, за необхідності, може прийти повістка на проходження ВЛК", — каже Істомін.

Однак, за словами адвоката Олега Леонтьєва, в реальності деякі співробітники ТЦК, як і раніше, перевищують повноваження. Зайвий приклад тому, історія мобілізованого киянина Сергія.

"Нікого не можуть затримувати і доставляти в ТЦК без супроводу поліції. У військкоматів немає таких прав. Затримати може тільки поліцейський, і то до трьох годин для складання протокольних матеріалів про адміністративне правопорушення. З боку ТЦК подібна поведінка — самоуправство", — зазначає в бесіді з Фокусом Леонтьєв.

За законом, додає адвокат, усі виклики до ТЦК мають здійснюватися виключно за повісткою. Якщо людина працює — її може скерувати до військкомату адміністрація компанії. Якщо людина не оновила вчасно дані, і на вулиці її затримали поліцейські, вони можуть доставити її до ТЦК. Але співробітники військкоматів затримувати людину і тим більше мобілізувати на вулиці не мають права.

"Вони можуть вручати повістки. Але повістка має бути зареєстрована і підписана керівником ТЦК. Усе інше,- затримання на вулиці, примусова доставка в ТЦК для проходження ВЛК — це незаконно", — продовжує адвокат.

Що робити, якщо співробітники ТЦК затримали на вулиці?

Якщо військовозобов'язаного затримують співробітники ТЦК і намагаються примусово доставити до військкомату, потрібно викликати поліцію і, за можливості, зв'язатися з родичами.

"Нехай родичі одразу звертаються до слідчого судді в районі, де затримали військовозобов'язаного. Без усяких адвокатів, не гаючи часу, це може бути навіть уночі, коли суд закритий, через охорону можна зв'язатися з начальником канцелярії суду, і він викличе суддю. Потрібно написати заяву: прошу скликати судове засідання, тому що такого-то числа була незаконно затримана така-то людина, яка там-то перебуває. Просіть, щоб її доставили до зали засідання. І суддя повинен буде з'ясувати обставину справи — чому затримали. І ухвалити рішення — випустити людину", — зазначає експерт.

Леонтьєв додає, що й сам нещодавно на власному досвіді відчув, як організована робота деяких військкоматів.

"Я ходив оновлювати дані спочатку через ЦНАП — хотів побачити, як усе працює, потім пішов у військкомат. ТЦК працюють 3 дні на тиждень, електронна черга — не працює. У живій черзі — по 200 осіб. Потрібно відмічатися там зранку і ввечері. Якщо не відмітився — вилітаєш із черги. І поки стоїш і чекаєш, коли зможеш потрапити в ТЦК, поруч ходять якісь люди і тихенько пропонують за 1200 доларів усе "порішати". Мені не вдалося з'ясувати, пов'язані вони з військкоматом чи просто шахраї. Але це не все, що я побачив. Коли я стояв у черзі в ТЦК, до входу підходили по двоє військовозобов'язаних, до яких виходив якийсь чоловік із військкомату і давав телефон, один із військовозобов'язаних слухав, що говорили на тому кінці дроту, і потім заходив у ТЦК. Я не знаю, чим займаються ДБР, поліція, але це все настільки відкрито відбувається. Це один із центральних ТЦК у Львові", — розповідає адвокат.

Леонтьєв зазначає, що таким чином працюють не всі військкомати. В іншому львівському ТЦК, де йому також вдалося побувати, є електронна черга, і все проходить строго за правилами.

Фокус раніше писав, кого можуть оштрафувати за неоновлення даних, і як дізнатися, якщо не отримав повідомлення про штраф.

Також Фокус розбирався, що буде з 6 млн військовозобов'язаних, які вчасно не оновили військово-облікові дані в ТЦК.