Побиття військового у Смілі: чи відчуває криміналітет безкарність під час війни в Україні?

Побиття колишнього військового Сил спецоперацій Анатолія Гончаренка поліція не розслідувала близько тижня. Лише після суспільного розголосу та реакції топ-чиновників кримінальне провадження все ж відкрили. Фокус з'ясував, які сьогодні привілеї перед законом має криміналітет.

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У місті Сміла Черкаської області стався резонансний конфлікт: нібито місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив колишнього військового Сил спецоперацій Анатолія Гончаренка. На поширених у соцмережах відеокадрах показано, як один із чоловіків двічі б'є військового по обличчю, від чого Гончаренко падає від ударів на землю.

Видання "18000" уточнює, що поліцейські не відкривали кримінальне провадження за фактом побиття військового цілий тиждень. Між чоловіками виник дорожній конфлікт: Гончаренко їхав із батьками в машині, а Долотенко допустив аварійну ситуацію.

Пізніше в пабліках з'явилося відео, де чоловік у білій футболці змушує військового вибачатися і каже, що той "зганьбив його на всю Смілу".

Національна поліція Черкаської області заявила 9 вересня, що конфлікт на дорозі стався 3 вересня біля села Ротмістрівка Черкаської області. Правоохоронці стверджують, що військовий зняв із автівки Hyundai номери і попросив у соцмережах допомогти встановити його власника.

Побачивши інформацію в соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, під час якої конфлікт між ними переріс у бійку. При цьому на інших кадрах можна побачити, як Гончаренко на колінах під дощем прикручує номерні знаки до машини нападника.

Під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "хуліганство".

Чи допомагають зв'язки з кримінальним світом уникнути відповідальності?

Місцеві журналісти пишуть, що Вадим Долотенко фігурує в низці кримінальних справ. У його послужному списку — нанесення тілесних ушкоджень. У березні 2024 року Смілянський районний суд виніс йому вирок у справі про грабіж. Тоді Долотенка засудили до року ув'язнення, але замінили покарання умовним терміном.

Вадиму Долотенку загрожує тюремний термін за побиття військового

Журналісти відзначають обурення громадськості діями поліції, яка не одразу відкрила кримінальне провадження. З цього приводу відбулася зустріч у міській раді за участю правоохоронців.

На те, що сталося у Смілі, звернули увагу низка українських топ-чиновників. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав ситуацію "ганебною". Ніхто не має права принижувати ветеранів, підкреслив він.

"Усе, що сталося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — пообіцяв він.

Клименко каже, що встановлять усі факти події, а також перевірять дії співробітників поліції Черкаської області. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування інциденту має бути на контролі глави МВС і генерального прокурора України Андрія Костіна.

Слід розуміти, що частина людей із кримінальним минулим залишилися в Україні після початку великої війни і продовжують діяти у звичній їм манері, каже Фокусу колишній поліцейський-криміналіст, адвокат Віктор Чевгуз.

"Закон не дає Долотенку переваг порівняно з іншими порушниками. Зв'язки з кримінальним світом не звільняють від кримінальної відповідальності. Так звані "злодії в законі" користуються привілеями в місцях позбавлення волі, але не у звичайному житті", — каже він.

Тюрма на два-три роки: що загрожує кривднику Анатолія Гончаренка?

У діях Долотенка вбачається явне кримінальне правопорушення, він має понести покарання за заподіяння тілесних ушкоджень, а не відбутися статтею про хуліганство. Крім цього, варто перевірити підозрюваного і на предмет порушення правил дорожнього руху, впевнені опитані Фокусом адвокати.

За словами Віктора Чевгуза, відривати номери від машини — також порушення законодавства. Дія військового потрапляє під правову кваліфікацію.

Статтю про хуліганство Долотенку обрали як попередній запобіжний захід. Далі правоохоронці встановлять ступінь тяжкості побоїв і перекваліфікують статтю для суду, доповнює адвокат Євген Зурнаджи.

Юрист вважає некоректним узагальнено говорити про безкарність представників кримінального світу в умовах війни.

"У маленьких містах бізнесмени змушені спілкуватися з поліцією і прокурорами. Усім потрібне силове прикриття, але стверджувати, що ми маємо справу з кримінальним авторитетом передчасно. Навряд чи він отримав преференції від поліцейських", — розповідає Фокусу юрист.

У підозрюваного є умовний тюремний термін у справі про грабіж. Поліція може додати новий термін і статтю 75 Кримінального кодексу України про звільнення від відбування покарання з випробуванням застосувати вже не вийде.

"Ненадовго, можливо, на два-три роки він опиниться в місцях позбавлення волі", — підсумував Зурнаджи.

Нагадаємо, у Харкові 6 вересня співробітник ТЦК побив чоловіка і залишився безкарним. У військкоматі розповіли, що громадянин порушив законодавство країни і грубо відмовився надати документи для перевірки.

Фокус раніше писав про бійку в Одесі між військкомами і місцевими жителями. Конфлікт стався під час роботи мобільної групи оповіщення Пересипського районного ТЦК з патрульними.