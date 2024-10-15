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Мнения

Мобилизация в Украине провалена: как от армии укрыли несколько миллионов человек

Государство должно сейчас, сегодня, уже вчера показать, что оно увеличивает мобилизационный резерв, а не уменьшает, призывает политический деятель Юрий Гудименко. Потому что, по его мнению, пока государство делает все, чтобы укрыть от армии миллионы людей

Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Ветеран войны, публицист
eye 47
ВСУ
Фото: armyinform.com.ua | Малая часть мобилизационного резерва ВСУ
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Мы проваливаем мобилизацию из-за абсолютного отсутствия единого вектора.

Как может одно государство идти одновременно в сторону "нам нужны солдаты на фронт" и "давайте забронируем всех кого можно — и особенно кого нельзя"? Это же безумие на грани дебилизма.

У нас есть мобилизационный резерв — например, 5 млн человек (подсчет "Texty.org.ua"). Мы ежедневно его исчерпываем, уменьшаем — и делаем это направленно и намеренно! Не побороли коррупцию в МСЭК и ВВК — считай, еще тысяча (или больше) здоровых мужчин за деньги ЕЖЕДНЕВНО получают свидетельство, позволяющее им не идти в армию. Не побороли коррупцию в миграционной службе, в пограничных службах — еще считай сотни людей В ДЕНЬ выезжают (выбегают, выплывают) и не возвращаются.

Государство закрыло полтора (а может и больше) миллиона людей от мобилизации как забронированных, как "критическую инфраструктуру". И мы прекрасно понимаем, что большая часть из них работает на предприятиях, которые не являются критическими ни в какой трактовке этого термина. Это магазины стройматериалов, это игорный бизнес, это торговые сети, это футбольные и не только клубы, чьи владельцы сумели "договориться" — за деньги или на собственных связях. Сколько это из полутора миллионов забронированных? Я не знаю.

В моем "любимом" департаменте полиции охраны, о котором я уже писал — 16 000 человек. На военный лад — четыре бригады, все забронированы. А есть еще и другие департаменты в Нацполиции, есть военизированная охрана "Укрзализныци", есть судебная охрана, есть много, много всего другого только у самого государства. А еще вышеперечисленные забронированные частные бизнесы в огромном количестве.

Полиция охраны Fullscreen
Департамент полиции охраны — под броню

А еще мы уверенно идем курсом на "экономическое бронирование" (читай — легальный "откуп" от армии), который еще больше уменьшит наш мобилизационный резерв. То есть мы как государство системно делаем все, чтобы как можно меньше людей в стране даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно было бы мобилизовать.

И одновременно мы тратим колоссальную энергию (и имеем огромный рост дизморали) из-за того, что таскаем по улицам людей по одному. Это банально неэффективно. И еще более неэффективно, учитывая то, что государство разговорами об "экономическом бронировании" и неэффективной борьбой с коррупцией фактически подталкивает потенциальных мобилизованных бойцов не готовиться к боям, а искать "варики пропетлять".

Потому что месседж от государства "за бабки в армию можно не ходить" звучит разве что не вслух.

Государство должно сейчас, сегодня, уже вчера показать, что оно увеличивает мобилизационный резерв, а не уменьшает. Это в первую очередь МАКСИМАЛЬНОЕ снятие брони и наказание тех, кто бронировал за деньги. Это в ту же первую очередь четкое заявление о том, что никакого экономического бронирования не будет. И — опять в первую очередь — максимально эффективная борьба с коррупцией везде, где за бабки сокращается наш мобилизационный резерв.

Да, все это — в первую очередь. Второй очереди здесь нет. Если мы не выполняем первую, то вторую будут исследовать историки в мире с другими границами Украины на политической карте.

И это — в лучшем случае. В худшем и карта, и мир обойдутся без нас.

Доклад закончил.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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