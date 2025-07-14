Комфортная война: почему Европа продолжает верить, что военные ужасы до нее не дойдут

Related video

Что общего между последним интервью Тараса Чмута, книгами о "Гарри Поттере" и новостью о том, что автор книги "Иди туда, где страшно" не приедет в Украину, потому что страшно?

Тарас Чмут сказал, что Европа воспринимает войну в Украине, как войну для бедных. Имеется в виду, что у них, у европейцев (да и вообще у наших западных партнеров) есть суперклассные самолеты, есть флоты, есть высокоточное оружие и новейшие танки, и они не понимают, что, цитата, "не надо иметь лучшую технику [...] надо иметь достаточную технику в достаточном количестве".

Я не согласен до конца. Да, они действительно не понимают. Но преимущественно потому, что НЕ ХОТЯТ понимать.

Я достаточно общаюсь с представителями стран-партнеров и как глава ГАР МО, и как частное лицо, чтобы осознать: большинство из них (не все!) сознательно или бессознательно закрывают глаза, чтобы не увидеть того, что разрушит их комфортный мир.

Того, что война, к которой они готовились десятилетиями и к которой привыкли — когда у врага драные кроссовки, осел пустынного цвета и РПГ-7 с РПК советского производства — это не та война, которая придет к ним. К ним придет наша война. С дронами и убийствами под подъездом с помощью взломанных аккаунтов приложений из AppStore. С горящими городами и жужжанием "шахедов". С окопами, траншеями, сетками, "егозой". Та, что так похожа на Первую мировую, которую они предпочитают забыть.

Важно

Война для бедных: почему Европа не воюет в Украине и удастся ли ей отсидеться

И если признать этот факт, то придется слишком многое менять.

Вернуть призыв.

Вываливать миллиарды на оружие, а не на социалку.

Выходить из конвенций.

Терять рейтинги, доверие населения и самое главное — внутреннее спокойствие. От мысли, где ближайшее бомбоубежище. Умеет ли дочь накладывать турникет. Настолько ли далеко от Киева или Покровска до Вены или Парижа. Как звучит смерть, которая придет за тобой, и какая на вкус вода после суток под палящим солнцем в броне.

И они не хотят. Не хотят думать об этом.

Продолжают готовиться не к войне богатых — а к УДОБНОЙ им войне. Войне, о которой комфортно думать. Войну где-то там. Как это было в Афганистане, Ираке, Сирии, других далеких странах.

Отсюда и новости о том, что армия США впервые (!) осуществила сброс гранаты с дрона или что новейшая инструкция для танковых подразделений рекомендует им сбивать дроны из основной пушки "Абрамса". Потому что удобнее корректировать выдуманную реальность, чем воспринять настоящую. Это, конечно, лучше, чем ничего, но от реальности это не спасет.

В одной из предпоследних книг из "Гарри Поттера" был такой момент, когда Волдеморт уже вернулся при куче важных свидетелей, но министр магии отказывается в это верить, потому что это ломает его мир. Он боится не то чтобы идти, а смотреть туда, где страшно.

Министры магии все же иногда приезжают в Киев. А потом, возвращаясь домой, закрывают глаза.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно