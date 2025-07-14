Война для бедных: почему Европа не воюет в Украине и удастся ли ей отсидеться

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Последнее интервью Тараса Чмута все растянули на цитаты и, конечно, каждому там важно свое. Но я нашла там для себя универсальное объяснение — наконец-то! — всего этого непостижимого поведения Европы на протяжении нашей войны.

Первое объяснение я получила во время речи Вэнса в Мюнхене — тогда я поняла, что все это время Европа думала, что США в случае чего ее прикроет. Но сейчас уже таких иллюзий нет, ясно, что не прикроет — так что же они не бросились, как бешеные, вкладываться в ВСУ, естественный на сегодня щит Европы, что они вообще делают?

И здесь Чмут говорит простую и понятную вещь: Европа думает, что та война, которую ведет Украина — ЭТО ВОЙНА ДЛЯ БЕДНЫХ.

То есть это реально ногами иди на позицию, там лезть в грязный окоп по пояс в ледяной воде, сидеть в блиндаже, в котором сдохла сотня мышей и так далее — это все для бедных. Европейцы так не хотят воевать, они думают — для них такая война уже позади, они имеют достаточно денег, чтобы так не убиваться. Чмут говорит дальше: европейцы думают, что вот у них есть суперклассные армии, самое технологичное вооружение, и они, если придется, высокоточкой всех убьют. И не испачкаются, добавлю от себя.

Далее Чмут говорит очевидную для нас с вами вещь — нет, это так не работает, современная война меняется и поле боя сейчас другое. Уже не надо иметь лучшую технику, как вчера. Сегодня надо просто иметь достаточную технику в достаточном количестве.

Но европейцы не верят этому, не понимают того, что мы с вами видим и понимаем. Они готовятся к войне богатых против бедных — как и полагается богатым, вваливая в эту будущую войну баснословные деньги. И конечно в этой войне, которая, как они думают, будет идти по их правилам, они не нуждаются ни в каком щите, который состоит из грязных, уставших, но очень хорошо обученных украинцев, которые умеют идти ногами и работать руками на нуле.

Боже, как они ошибаются. Но знаете что? Мы не сможем их убедить, пока они собственными глазами не увидят, как оно будет. Потому что люди везде одинаковые и количество денег на это не влияет

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