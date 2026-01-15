Гений в вышиванке или придаток к вертолету: как открытие музея Сикорского может стать моментом истины

Сори, что не про отопление. Увидела здесь новость о создании музея Сикорского в историческом здании, где он жил. Ну, мы в Киеве живем не первый день, поэтому знаем, что это еще ничего не значит, к тому же у меня много вопросов относительно неизвестного и на вид довольно мутного фонда, у которого вдруг нашлись такие деньги. Но мой вопрос в другом.

Как известно, Сикорский был русским монархистом и одновременно киевлянином — изобретателем мирового уровня. Он родился и жил в Киеве, любил его, считал своим домом, был лояльным к российской имперской идее, уехал за границу и там прославился. Объективно он пытался принести максимальную пользу городу и стране, в которой жил, и безусловно является национальным достоянием — но его видение этого города и страны было в рамках российского имперского проекта. Это я к чему.

Відео дня

Очень хотелось бы увидеть образец честного корректного рассказа об этом с правильными акцентами и без избегания неудобных вопросов. То есть не Сикорского в вышиванке (метафора) и не безэмоционального робота, который является просто придатком к механизму вертолета. Было бы замечательно на примере Сикорского наконец выстроить внятный честный достойный кейс, как рассказывать о русскоязычном и русскоцентричном выдающемся жителе Киева, который сейчас является гордостью Украины. Потому что без этого мы толком не можем говорить о половине культурных явлений первых декад ХХ века, колыбелью которых была Украина.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно