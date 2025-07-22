В Большом театре появились петлюровцы: как оперу Прокофьева переделали под путинские нужды

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Уже давно пора прекратить удивляться — но я, наивный человек, все еще удивляюсь. Прямо сейчас Катя Марголис, бесстрашная и романтичная рыцаресса, борющаяся всеми своими имеющимися силами против культурной инвазии русского мира в Европу и, в частности, в Италию, ведет кампанию за запрет концерта придворного путинского дирижера Валерия Гергиева. В процессе борьбы она объясняет всем, кто интересуется, и итальянской прессе в частности, почему концерт Гергиева в Италии — это не ок и как музыка может быть не просто не вне политики, а, собственно, политикой и стать. Объясняет, подыскивает аргументы. И тут Большой театр невольно дает ей отличный пас. Недавно, на закрытии сезона там играли оперу Сергея Прокофьева "Семен Котко", действие которой происходит в 1918 году. Герой приходит с войны домой, в родное село, а там злые петлюровцы всех убивают и делают страшное. Тогда герой, посмотрев на это, идет строить социализм, а на сцене появляются титры о героическом ОРДЛО, которое сейчас, как и сто лет назад, страдало от украинцев, а тут Путин пришел и всех освободил. Занавес.

Ну я сначала немного погрустнела по нашему композитору Прокофьеву из-под Бахмута, который ради лояльности вынужден был в 1939 году написать такую шнягу. А потом я подумала — стоп! Какие, черт возьми, плохие украинцы в 1939 году, что происходит? И спросила у людей. И прекрасные люди сразу дали мне ссылку на академическую оксфордскую работу, да я уже и сама почитала, что в оригинале это были плохие НЕМЦЫ, но тут как раз был подписан пакт Молотова-Рибентропа и немцев срочно заменили на австрийцев (за что??), а потом и вообще на абстрактных злодеев неясной идентичности. В целом, опера оказалась не очень удачной (с чего бы это, с таким сюжетом?), ну и вскоре война, короче, о ней почти забыли.

Но сейчас нашлись люди, которые достали из-под колоды этот пропагандистский хлам несуществующей уже страны — и поставили аж в Большом, и конечно, с актуальными украинцами.

Тут надо что-то написать в заключение поста — но что тут напишешь? Все же и так понятно, просто я еще удивляюсь иногда.

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