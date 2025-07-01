Мазепа против Петра: как гетман создал нарратив "отчизны", а царь его украл и изменил историю
Эксперт по информационной политике Дмитрий Золотухин обращает внимание на исторический эпизод российского воровства на самом высоком уровне. Он вспоминает, как накануне Полтавской битвы гетман Иван Мазепа впервые применил термин "отчизна" к Украине — а царь Петр ловко подхватил эту идею и построил на ней Российскую империю с помощью другого украинца
ИВАН МАЗЕПА, РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"
Благодаря книге "Украинская Клио. Очерки об истории, историках и памяти" авторства историка Сергея Плохия сделал для себя открытие, о котором раньше не думал.
Так сложилось, что перед Полтавской битвой, годовщину которой мы отметили в этом месяце, между гетманом Иваном Мазепой и московским царем Петром І происходил политико-информационный "махач", в ходе которого использовались элементы государственной пропаганды, специальные информационные операции и меры по рефлексивному контролю с обеих сторон.
Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского с 1687 года. В 1689 году он прибыл в Москву подтвердить свою лояльность новому царю Петру І, которому только что исполнилось 17 лет. Мазепе на тот момент было уже 50. Когда Мазепа принял решение перейти на сторону Карла XII в 1708 году, ему было 69, Карлу XII — 26, а Петру І — 36. Даже эта простая арифметика показывает, кто делал и воплощал политические решения осознанно и с высоты политического опыта.
В период с 1689 по 1708 год казацкие вольности и полномочия внутриукраинских государственных органов управления продолжали сокращаться со стороны московской царской власти.
В октябре 1708 года Иван Мазепа публикует "Манифест к народу Малороссии", в котором формулирует мотивы и основания своего политического решения перейти на сторону Карла XII.
Фактически, Мазепе нужно было обосновать, как и почему он отступает от клятвы, которую он ранее давал и подтверждал российскому престолу именно в 1689 году, когда Мазепа и (еще малой п*здюк) Петр I увиделись впервые.
В своих "стратегических коммуникациях" Мазепа объяснял, что Москва нарушает права и вольности Гетманщины, хочет уничтожить казацкую автономию и желает полного порабощения, в частности духовного — через инструменты притеснения православной церкви и назначения своего лояльного духовенства в церквях и монастырях (ничего не напоминает?).
Чтобы разбить нарратив об отходе от клятвы на верность лично царю, Мазепа, фактически, впервые в истории Украины-Руси внедряет контр-нарратив о себе как "защитнике отечества", а не царского вассала.
Этот нарратив полностью меняет логику легитимации власти, которая имела божественную суть и делегировалась царю, а тот уже передавал ее гетману. "Отчизна" в дискурсе Мазепы отождествлялась с Гетманщиной, казацкой автономией и украинской традицией. Он активно использовал слово patria (отчизна), которое апеллировало к европейскому понятию привязанности к земле, истории и местному суверенитету.
Употреблялись также формулы вроде "munito patri patriae, aecclesiae defensori" — "отец-защитник отечества, защитник церкви".
В украинском (казацком) дискурсе XVII-XVIII вв. понятие "отчизна" было заимствовано из польского (ojczyzna) и означало преимущественно родной край, землю предков, без обязательной привязки к монарху. Это было скорее этнокультурное, а не имперское понятие. Вероятно, категория имела отношение и к земле и имуществу, которое передавалось шляхтичами (дворянами) в наследство своим детям.
Таким образом, Мазепа через свои стратегические коммуникации изменил дискурс, а не "противодействовал дезинформации" Петра I.
Петр I использовал коммуникационную инфраструктуру и духовенство, чтобы убедить целевую аудиторию в том, что Мазепа — лжет. Однако, в результате сам Петр I вынужден был взять на вооружение нарративы именно Мазепы. К сожалению, нарративы были настолько мощными, что, с помощью Феофана Прокоповича, они фактически стали фундаментом для Рроссийской империи.
Вслед за стратегическими коммуникациями Мазепы, Петр I вынужден отвечать и публикует собственные указы, в которых пытается интерпретировать нарративы в своих интересах.
Именно из-за успешности нарративов Мазепы, Петр I вынужден впервые в истории царства Московского, которое было построено на личной лояльности сюзерену, использовать слова "отчизна". В указе от 6 ноября 1708 года Петр противопоставляет себя Мазепе, заявляя, что именно он — настоящий защитник отечества и народа, а Мазепа — предатель, ведущий страну к религиозному и культурному разрушению (через альянс со шведами и униатами).
Используется традиционная "технология селедки": Мазепу пытаются привязать к не-православной вере и ее продвижению на восток, дискредитируя гетмана перед простыми людьми, которые не очень умеют в критическое мышление.
Затем Петр I по чьему-то совету (эту фигню точно не он сам придумал, хоть Николай Костомаров и другого мнения) "расчехляет" свою главную "информационную артиллерию" — духовенство.
С помощью приказов, угроз и взяток функционерам православной церкви в Украине на Мазепу готовят текст "анафемы" и провозглашают ее в Троицкой церкви (ныне не существует) города Глухова (Сумская область).
Сегодня подобное делают молодые хунвейбины, провозглашая кого-то "коррупционером" и отлучая от народного доверия. Технология — такая же.
После поражения Карла XII под Полтавой царская пропаганда, получившая важную победу "на земле", выходит на новый виток. Украинское духовенство и старшина вынуждены "переобуться в воздухе", чтобы строить свое дальнейшее будущее уже в контексте лояльности царю.
Гениальный политтехнолог своего времени, тогдашний ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович 24 июля 1709 года на своей службе в Софийском соборе произносит "Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе", в котором риторика относительно "отчизны", которую вбросил в инфопространство Мазепа, уже используется для возвеличивания Петра I.
Прокопович меняет дискурс употребления слова "отчизна" в римско-латинском значении patria и связывает его с фигурой монарха, называя именно Петра I "отцом отечества", объединяющего народ, государство и имперскую идентичность.
Затем такая форма стратегической коммуникации, по результатам работы Прокоповича, стала официально закрепленной в 1721 году.
Таким образом, понятие "отчизна" утратило свою территориально-культурную автономию и стало синонимом верности императору. После чего нарратив конвертировался в фундамент для возведения фундамента "Российской империи", которая была наречена "отчизной", а царь — "отцом отчизны".
Невероятная метаморфоза.
Иными словами, фактически именно Иван Мазепа создал информационное оружие, которое Петр I затем использовал для создания "Российской империи" руками Феофана Прокоповича.
Из этой истории можно сделать два интересных вывода:
- Полагаться на европейских союзников надо, имея достаточную внутреннюю способность. Потому что их инфантилизм часто может завалить весь проект.
- Вера и духовность играют гораздо более важную роль, чем традиционные коммуникации. Именно использование церковно-религиозной инфраструктуры, основанной на некритических и нефактологических коммуникациях — ведет к победе в геополитическом пространстве.
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