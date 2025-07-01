Мазепа против Петра: как гетман создал нарратив "отчизны", а царь его украл и изменил историю

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ИВАН МАЗЕПА, РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ"

Благодаря книге "Украинская Клио. Очерки об истории, историках и памяти" авторства историка Сергея Плохия сделал для себя открытие, о котором раньше не думал.

Так сложилось, что перед Полтавской битвой, годовщину которой мы отметили в этом месяце, между гетманом Иваном Мазепой и московским царем Петром І происходил политико-информационный "махач", в ходе которого использовались элементы государственной пропаганды, специальные информационные операции и меры по рефлексивному контролю с обеих сторон.

Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского с 1687 года. В 1689 году он прибыл в Москву подтвердить свою лояльность новому царю Петру І, которому только что исполнилось 17 лет. Мазепе на тот момент было уже 50. Когда Мазепа принял решение перейти на сторону Карла XII в 1708 году, ему было 69, Карлу XII — 26, а Петру І — 36. Даже эта простая арифметика показывает, кто делал и воплощал политические решения осознанно и с высоты политического опыта.

В период с 1689 по 1708 год казацкие вольности и полномочия внутриукраинских государственных органов управления продолжали сокращаться со стороны московской царской власти.

В октябре 1708 года Иван Мазепа публикует "Манифест к народу Малороссии", в котором формулирует мотивы и основания своего политического решения перейти на сторону Карла XII.

Фактически, Мазепе нужно было обосновать, как и почему он отступает от клятвы, которую он ранее давал и подтверждал российскому престолу именно в 1689 году, когда Мазепа и (еще малой п*здюк) Петр I увиделись впервые.

В своих "стратегических коммуникациях" Мазепа объяснял, что Москва нарушает права и вольности Гетманщины, хочет уничтожить казацкую автономию и желает полного порабощения, в частности духовного — через инструменты притеснения православной церкви и назначения своего лояльного духовенства в церквях и монастырях (ничего не напоминает?).

Чтобы разбить нарратив об отходе от клятвы на верность лично царю, Мазепа, фактически, впервые в истории Украины-Руси внедряет контр-нарратив о себе как "защитнике отечества", а не царского вассала.

Этот нарратив полностью меняет логику легитимации власти, которая имела божественную суть и делегировалась царю, а тот уже передавал ее гетману. "Отчизна" в дискурсе Мазепы отождествлялась с Гетманщиной, казацкой автономией и украинской традицией. Он активно использовал слово patria (отчизна), которое апеллировало к европейскому понятию привязанности к земле, истории и местному суверенитету.

Употреблялись также формулы вроде "munito patri patriae, aecclesiae defensori" — "отец-защитник отечества, защитник церкви".

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В украинском (казацком) дискурсе XVII-XVIII вв. понятие "отчизна" было заимствовано из польского (ojczyzna) и означало преимущественно родной край, землю предков, без обязательной привязки к монарху. Это было скорее этнокультурное, а не имперское понятие. Вероятно, категория имела отношение и к земле и имуществу, которое передавалось шляхтичами (дворянами) в наследство своим детям.

Таким образом, Мазепа через свои стратегические коммуникации изменил дискурс, а не "противодействовал дезинформации" Петра I.

Петр I использовал коммуникационную инфраструктуру и духовенство, чтобы убедить целевую аудиторию в том, что Мазепа — лжет. Однако, в результате сам Петр I вынужден был взять на вооружение нарративы именно Мазепы. К сожалению, нарративы были настолько мощными, что, с помощью Феофана Прокоповича, они фактически стали фундаментом для Рроссийской империи.

Вслед за стратегическими коммуникациями Мазепы, Петр I вынужден отвечать и публикует собственные указы, в которых пытается интерпретировать нарративы в своих интересах.

Именно из-за успешности нарративов Мазепы, Петр I вынужден впервые в истории царства Московского, которое было построено на личной лояльности сюзерену, использовать слова "отчизна". В указе от 6 ноября 1708 года Петр противопоставляет себя Мазепе, заявляя, что именно он — настоящий защитник отечества и народа, а Мазепа — предатель, ведущий страну к религиозному и культурному разрушению (через альянс со шведами и униатами).

Используется традиционная "технология селедки": Мазепу пытаются привязать к не-православной вере и ее продвижению на восток, дискредитируя гетмана перед простыми людьми, которые не очень умеют в критическое мышление.

Затем Петр I по чьему-то совету (эту фигню точно не он сам придумал, хоть Николай Костомаров и другого мнения) "расчехляет" свою главную "информационную артиллерию" — духовенство.

С помощью приказов, угроз и взяток функционерам православной церкви в Украине на Мазепу готовят текст "анафемы" и провозглашают ее в Троицкой церкви (ныне не существует) города Глухова (Сумская область).

Сегодня подобное делают молодые хунвейбины, провозглашая кого-то "коррупционером" и отлучая от народного доверия. Технология — такая же.

После поражения Карла XII под Полтавой царская пропаганда, получившая важную победу "на земле", выходит на новый виток. Украинское духовенство и старшина вынуждены "переобуться в воздухе", чтобы строить свое дальнейшее будущее уже в контексте лояльности царю.

Гениальный политтехнолог своего времени, тогдашний ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович 24 июля 1709 года на своей службе в Софийском соборе произносит "Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе", в котором риторика относительно "отчизны", которую вбросил в инфопространство Мазепа, уже используется для возвеличивания Петра I.

Прокопович меняет дискурс употребления слова "отчизна" в римско-латинском значении patria и связывает его с фигурой монарха, называя именно Петра I "отцом отечества", объединяющего народ, государство и имперскую идентичность.

Затем такая форма стратегической коммуникации, по результатам работы Прокоповича, стала официально закрепленной в 1721 году.

Таким образом, понятие "отчизна" утратило свою территориально-культурную автономию и стало синонимом верности императору. После чего нарратив конвертировался в фундамент для возведения фундамента "Российской империи", которая была наречена "отчизной", а царь — "отцом отчизны".

Невероятная метаморфоза.

Иными словами, фактически именно Иван Мазепа создал информационное оружие, которое Петр I затем использовал для создания "Российской империи" руками Феофана Прокоповича.

Из этой истории можно сделать два интересных вывода:

Полагаться на европейских союзников надо, имея достаточную внутреннюю способность. Потому что их инфантилизм часто может завалить весь проект. Вера и духовность играют гораздо более важную роль, чем традиционные коммуникации. Именно использование церковно-религиозной инфраструктуры, основанной на некритических и нефактологических коммуникациях — ведет к победе в геополитическом пространстве.

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