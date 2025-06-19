Трампа загнали в угол: почему президент США будет помогать Украине и как этому "помогли" Уиткофф и Нетаньяху

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Американская сторона отменяет встречу на дипломатическом уровне с Кремлем по "раздражителям". Вопрос по российским диппредставительствам в США остается подвешенным. Трамп фактически убегает из G7. Трамп обвиняет Макрона в том, что он требует к себе внимания, и опровергает слова президента Франции о своей занятости ближневосточным урегулированием. Мелони делает большие глаза в ответ на какой-то инсайд Макрона. Вероятно, Макрон не по своей воле сказал то, что сказал. Ему могли донести какой-то тезис из окружения Трампа. Трамп бьет свою директрису национальной разведки фейсом о тейбл без всякого сожаления. Одна фраза обнуляет все способности Габбард.

В ЦЕЛОМ

Такое впечатление, что Трамп чувствует себя загнанным в угол. Уиткофф не помог. А даже навел туман. Корефан Биби — мягко, но уверенно всадил нож в спину. Разведкомьюнити могло просто прошляпить авиаудар, как ранее прошляпили атаку ХАМАСа.

Учитывая то, что они только время российского нападения точно знали — это порождает неудобные вопросы. Рубио выглядит несчастным на фотографиях. В затылок уже начинает дышать Гэвин Ньюсом. На улицах — "Украина без Кучмы" (то есть "no kings")

С таким настроением — никакого "грейтегейна", если только не восстановить поддержку Украины.

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