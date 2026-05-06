Семь фронтов Украины: что произошло за последние полгода и что делать дальше

С предыдущей публикации семи уровней войны прошло полгода — срок, через который я обычно обновляю модель. Но в связи с тем, что глобально почти ничего не изменилось, а прогнозы сработали, то большую традиционную публикацию делать нецелесообразно. Достаточно одного поста...

1. ВОЙНА ЗА ИДЕНТИЧНОСТЬ

Ключевым аспектом борьбы является сохранение своей сущности, которая является базисом для собственной агентности и способности создавать глобальное предложение. Например, формирование в информационном пространстве мифа о системе общеевропейской ПВО FREYA.

В этом контексте неважно, насколько это решение является реалистичным в исполнении. Главное — что это украинское предложение, украинская амбиция и агентность, которая очень сильно тригерит и американцев, и китайцев.

Ночной прилет доброго БПЛА на Мосфильмовскую улицу в Москве так же сигнализирует в эту сторону. Путину предлагается длительное прекращение огня, а не только на 9-е мая. Если он его не примет — ну, тогда от места попадания до Красной площади по прямой 10 километров.

Американская сторона за последние 6 месяцев подтвердила тот факт, что наши ценности в вопросах борьбы за идентичность расходятся кардинально. Это подтверждается словами Стивена Уиткоффа в его интервью: "Все говорят о достоинстве — что вам даёт достоинство, если люди гибнут?"

2. УСТРАНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ

Ни при каких условиях прекращения или продолжения активных боевых действий с Россией кардинального изменения на этом уровне не будет еще очень долго. В России происходят кризисные явления, которые уже видны невооруженным глазом. Возможно, в элитах будут происходить определенные силовые активности. Однако на данный момент Украина не в полной мере участвует в этих процессах, несмотря на постоянные диалоги о когнитивной войне.

Общих взглядов на устранение экзистенциальной угрозы так и не появилось.

3. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР

Ситуация на этом уровне прояснилась почти полностью и уже не содержит разночтений. Условный "Запад" перестал существовать как сущность, а вместе с ним фактически исчезло и НАТО. Европейский Союз пока демонстрирует низкую способность к глобальной агентности, но в то же время идея Большой Европы без брюссельской бюрократии начинает становиться на ноги именно благодаря агентности Украины. И на этом пути FREYA — это только первая концепция.

Документы по когнитивной войне, которые были рождены в институтах НАТО, подтвердили тот факт, что НАТО не собирается приходить на войну при любых обстоятельствах, даже если война когнитивная. Какой-то позор...

4. ВОЙНА МЕЖДУ БУДУЩИМ И ПРОШЛЫМ

Наиболее трудный для понимания и конфигурирования уровень войны, который находится в центре гравитации СЕМИ УРОВНЕЙ ВОЙНЫ и представляет собой осознание того, что технологический переход, который происходит на наших глазах, имеет своим следствием и новую технологическую эпоху, и футурошок одновременно.

Это означает, что огромное количество представителей глобальных элит, которые видят свое благополучие в сохранении правил и статус-кво, сложившихся в течение 20-го века, сталкивается с другой частью глобальных элит, которые настроены кардинально менять этот статус-кво.

Поскольку Украина никакого статус-кво в прошлом не имела, то ее интересует только будущее. Поскольку большая часть европейской парадигмы, которая является выбором Украины на цивилизационном уровне, видит свою выгоду как раз в сохранении статус-кво и bussiness-as-usual, то этот раскол является одним из наиболее опасных.

Соответственно, преодолеть его могут только глобальные предложения, вроде концепта FREYA.

5. США VS. КИТАЙ

Судя по всему, уроки Ормузского пролива повлекут за собой отложение вооруженного противостояния за Тайвань и блокирование Малаккского пролива. Слишком больно... Однако, похоже, что оба деда считают Россию своим ресурсом в шпионаже друг друга.

Вскоре и Трамп, и Путин приедут с визитами в Си.

Вероятно, что Трамп не только не отказался от так называемой стратегии "реверсивный Кисинджер", но и намеренно спасает Россию от коллапса. Причинами могут быть комплекс факторов от легенды об агентурном проникновении через сети Эпштейна до ставки представителей американских элит (Томас Грэм, Сэм Чарап) именно на Россию как на центр гравитации.

Так или иначе Путин продолжает существовать только потому, что разыгрывает "золотую акцию" между США и Китаем, которой на самом деле не существует. Просто оба деда до сих пор думают, что Россия может помочь в решении вопроса — кто первый, Китай или США, преодолеет фазовый переход.

Единственный путь, которым это можно изменить, — субъективизировать Большую Европу и заменить ею Россию в глазах дедов как владельца "золотой акции" и третьего полюса мира. Это долго... И Европа не хочет этого. Но так или иначе — будет вынуждена. Иначе — погибнет.

6. ГЕОПОЛИТИКА VS. ГЕОЭКОНОМИКА

Центральное событие последних шести месяцев — Ормузский пролив — наглядная иллюстрация того, как работает этот уровень.

Влажные мечты контроля над пространством разбивают о реальность контроля над путями.

7. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

"Что уже говорить, если оно — конечно" (с)

Уже даже самые ярые противодействующие пишут блоги и эссе о том, что факт-чекинг уже — все. Что "facts matter" — было иллюзией.

Однако отходить от ориентиров, за которые ты держался и получал деньги — страшно.

Осознать тот факт, что Америка играет против нас — страшно.

Тем не менее судьба НАТО показывает, что если ты не приходишь на войну, то это не значит, что ты в ней не проиграешь. Поэтому фактически мы хочешь-не-хочешь осознаем: объяснить Стивену Уиткоффу, что человеку дает собственное достоинство — мы не в состоянии!

А значит, говорить с ними просто нет смысла. И нужно поднимать Большую Европу, чтобы выжить самим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

