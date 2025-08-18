Групповая поддержка Зеленского — это беспрецедентно: как Украина помогает Европе почувствовать себя единой

Related video

МАКРОРЕГИОН "ЕВРОПА"

Честно говоря, мне больше хотелось бы оставаться представителем течения "укробуддизм", чем быть "стальным дикобразом". Но, если это нужно сделать для того, чтобы Урсулочка наша ненаглядная была довольна — то пусть так и будет.

Приехать всем кодлом на вечеринку в Белый дом — это хорошая идея, хотя — еще круче было бы, по примеру Путина, вытащить Трампа из его кабинета хотя бы в Филадельфию, где подписывалась Декларация независимости.

Вне всякого сомнения, перед европейскими лидерами никто не будет расстилать "красную дорожку". Ведь это не Трамп приехал ублажать кровожадного террориста, развлекая его пролетами бомбардировщиков. Это к Трампу приехали на поклон. Но, в любом случае — это неожиданное и абсолютно тектоническое событие.

Для того, чтобы скрепить отношения внутри банды, нужно вместе кого-то отлупить. Обычно выбирают самого слабого. Однако в данном случае "команда будущего" приезжает к самому сильному игроку, которого нужно оставить в команде.

И тем не менее, это будет противостояние коллектива европейских лидеров против "трансакционного дипломата". Он будет показывать свое естество и требовать лояльности, а они будут играть, каждый свою роль, имея определенную общую стратегию.

Мало кто знает, что российская логика лидерства и развития идеологии путинизма построена на концепции "макрорегионов", которая корреспондируется со сценарием Эврил Хейнс под названием "SEPARATE SILOS". Россияне считают прообразом такого макрокластера объединение БРИКС и его различные конфигурации.

На Западе в этом контексте используют термин "ось хаоса", в которую входят КНДР, Китай, Иран, Россия, Беларусь, Куба, Венесуэла. Интересно, что в эту группу всячески пытаются влезть Орбан и Фицо.

Российская подстилка Миршмайер называет США, Китай и РФ основными мировыми силами. Окружение Трампа (типа Уиткоффа и Габбард) толкает его к иллюзорной концепции "реверсивный Киссинджер", провальность которой подтвердила встреча на Аляске.

Встреча на Аляске с сомнительными для Трампа результатами Фото: Білий дім

Во всем этом, как я и писал, мы можем выжить исключительно как часть макрорегиона, которым является "Большая Европа", включающая в себя не только Евросоюз и Британию, но, возможно, и какую-то региональную часть Российской Федерации в ее будущей автономной или независимой конфигурации — где-то лет через 100.

Только такой макрорегион может претендовать на потенциальное лидерство в новом технологическом укладе, по завершению технологического перехода.

Однако такой макрорегион не может быть сформирован партийной вертикалью как в Китае, тоталитарной пропагандой, как в России, или корпоративным технофашизмом и трансакционной логикой, как в США. Такой макрорегион может быть создан исключительно на основе определенной идеологически-ценностной составляющей, которая будет подкреплена новейшими пропагандистскими элементами.

В зависимости от результатов тусовки у Трампа мы увидим, имеет ли право на жизнь идея такого макрорегиона? Смогут ли лидеры сыграть командой и выбить для себя самих собственное видение будущего Большой Европы?

Выбить не у Трампа! Потому что Большая Европа как идея не может быть следствием согласия или несогласия риэлтора на максималках.

Выбить у самих себя! У своей электоральной логики, построенной на страхах "как бы чего не получилось — надо умиротворить путена".

Сам факт решения групповой экскурсии в Вашингтон создает беспрецедентный феномен. У всех президентов и премьеров были свои дела и графики. И они за 1–2 дня создали командный шаг. Кстати, тот факт, что едет Мелони (если это правда) — это просто героический поступок, учитывая то, что она в жестких контрах с нашей Урсулочкой.

Что ж...

Радоваться пока что нечему. Но радует тот факт, что события идут по моим прогнозам и неделя будет интересной.

