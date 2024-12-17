Как понять Маркуса с помощью ИИ: почему украинские военные уже готовы идти в политику

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ИИ и Маркус

Знаете, я не очень понимаю природу конфликта между Маркусом и комбригом, хотя могу понять его истоки, ведь и сам попадал в конфликтные ситуации с руководством, а иногда и с подчиненными.

В любом случае, я счастлив от того, что у нас есть военные, которые могут говорить о проблеме в течение пяти часов.

Это означает две вещи:

Во-первых, любая рефлексия управленческих проблем ведет к развитию управленческих практик. Это то, чем мы качественно отличаемся от врага.

Во-вторых, если военнослужащий может говорить на камеру целых пять часов (а, говорят еще будут серии), это означает, что рано или поздно такая способность все равно конвертируется в политическую позицию. А, наполнение военными политической элиты государства — сделает ее сильнее. По крайней мере, в нашем случае. Не зависимо от того, в какой партии военнослужащие будут.

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"Мы позволяли лжи жить": Маркус опубликовал новый ролик о "Магуре" (видео)

Но, если у вас, как и у меня, не хватает времени и терпения смотреть этот сериал даже на скорости 2х, то вот вам лайфхак:

Оцифровываете видео в текст сервисом искусственного интеллекта https://turboscribe.ai/ или аналогом. Отдаете тексты видосов, которые вы получили, ChatGPT для получения краткой аннотации всех текстов. Надо немного поработать со скрипом запроса на создание содержательного резюме, так как GPT иногда бывает пойман на фигню. Для надежности — сделайте аннотации сразу в двух платформах.

На своих тренингах, когда меня спрашивают, как используется ИИ в OSINT, я рассказываю, что для поиска информации ИИ еще не достаточно креативен. А вот для анализа полученных массивов может быть очень полезным.

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