Как понять Маркуса с помощью ИИ: почему украинские военные уже готовы идти в политику
Пример Валерия Маркуса, который пять часов говорит на камеру о своем конфликте с начальством, для политтехнолога Дмитрия Золотухина — доказательство того, что украинские военные готовы к политике. Тем, кто заинтересовался, но не имеет свободных пяти часов, он рассказывает, как освоить Маркуса с помощью ИИ
ИИ и Маркус
Знаете, я не очень понимаю природу конфликта между Маркусом и комбригом, хотя могу понять его истоки, ведь и сам попадал в конфликтные ситуации с руководством, а иногда и с подчиненными.
В любом случае, я счастлив от того, что у нас есть военные, которые могут говорить о проблеме в течение пяти часов.
Это означает две вещи:
Во-первых, любая рефлексия управленческих проблем ведет к развитию управленческих практик. Это то, чем мы качественно отличаемся от врага.
Во-вторых, если военнослужащий может говорить на камеру целых пять часов (а, говорят еще будут серии), это означает, что рано или поздно такая способность все равно конвертируется в политическую позицию. А, наполнение военными политической элиты государства — сделает ее сильнее. По крайней мере, в нашем случае. Не зависимо от того, в какой партии военнослужащие будут.
Но, если у вас, как и у меня, не хватает времени и терпения смотреть этот сериал даже на скорости 2х, то вот вам лайфхак:
- Оцифровываете видео в текст сервисом искусственного интеллекта https://turboscribe.ai/ или аналогом.
- Отдаете тексты видосов, которые вы получили, ChatGPT для получения краткой аннотации всех текстов.
- Надо немного поработать со скрипом запроса на создание содержательного резюме, так как GPT иногда бывает пойман на фигню. Для надежности — сделайте аннотации сразу в двух платформах.
На своих тренингах, когда меня спрашивают, как используется ИИ в OSINT, я рассказываю, что для поиска информации ИИ еще не достаточно креативен. А вот для анализа полученных массивов может быть очень полезным.
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