Як зрозуміти Маркуса за допомогою ШІ: чому українські військові вже готові йти в політику

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ШІ та Маркус

Знаєте, я не дуже розумію природу конфлікту між Маркусом і комбригом, хоча можу зрозуміти її витоки, адже і сам потрапляв у конфліктні ситуації з керівництвом, а інколи й з підлеглими.

В будь-якому випадку, я щасливий від того, що у нас є військові, які можуть говорити про проблему впродовж п'яти годин.

Це означає дві речі:

По-перше, будь-яка рефлексія управлінських проблем веде до розвитку управлінських практик. Це те, чим ми якісно відрізняємося від ворога.

По-друге, якщо військовослужбовець може говорити на камеру аж п'ять годин (а, кажуть ще будуть серії), це означає, що рано чи пізно така спроможність все одно конвертується у політичну позицію. А, наповнення військовими політичної еліти держави — зробить її сильнішою. Принаймні, у нашому випадку. Не залежно від того, в якій партії військовослужбовці будуть.

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Але, якщо у вас, як і у мене, не вистачає часу і терпіння дивитися цей серіал навіть на швидкості 2х, то от вам лайфхак:

Оцифровуєте відео в текст сервісом штучного інтелекту https://turboscribe.ai/ або аналогом. Віддаєте тексти відосів, які ви отримали, ChatGPT для отримання короткої анотації усіх текстів. Треба трохи попрацювати зі скрипом запиту на створення змістовного резюме, оскільки GPT іноді буває спійманим на фігні. Для надійності — зробіть анотації одразу у двох платформах.

На своїх тренінгах, коли мене запитують, як використовується ШІ в OSINT, я розповідаю, що для пошуку інформації ШІ ще не достатньо креативний. А, от для аналізу отриманих масивів може бути дуже помічним.

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