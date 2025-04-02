Галантерейник Суровікін і переляканий Байден: як США намагаються пояснити, чому не допомогли Україні

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Продовжуємо обговорювати матеріал NYT, в якому автори відмазують кволі рішення попередньої американської адміністрації, щоб вони змогли уникнути політичної та історичної відповідальності.

На цей раз, говоримо про окремий момент у великій статті, де підтверджується публічна заява екскерівника ЦРУ Білла Бернса на FT Weekend про те, що він реально увірував в те, що російська армія застосує тактичну ядерну зброю в Україні.

Це розвідувальне повідомлення, нібито, повністю змінило тактику американської адміністрації щодо підтримки відбиття російської агресії.

Російські медіа вже рясніють заголовками "одно слово галантєрєйщіка Бонасьє спасло Францию" — "Суровікінг змінив плани США одним телефонним дзвінком"…

Я, звичайно, вибачаюся, але якщо геополітична стратегія найбільшої армії світу і найбільшої демократії світу може бути змінена одним телефонним дзвінком, то це якийсь фейк, а не "грейт егегейн"!

Однак, навіть якщо прийняти на віру цю абсолютну маячню про перехоплений телефонний дзвінок Суровікінга, то це — також палиця з двома кінцями.

Якщо вірити Біллу Бернсу та Адаму Ентусу (автору відмазувальної статті на NYT) і реально повірити в те, що росіяни були готові піти на будь-які кроки, щоб не допустити просування українських військ на південь, то це викривальні заяви…

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Адже тепер існують абсолютно обґрунтовані, аргументовані побічні докази того, що саме російські війська підірвали Каховську ГЕС, створивши найбільшу техногенну та екологічну катастрофу на континенті за останні чверть століття.

Білл Бернс та Адам Ентус підтверджують, що це справа рук росіян, хоча окремі OSINT-онолітєгі стверджували, що дамба могла "самоубіться сама".

Мені здається, одне без іншого не грає…

Якщо NYT, яке завжди топило за Демів, та екскерівник ЦРУ стверджують, що росіяни були готові піти на будь-які дії — то росіяни пішли на ці дії, вчинивши злочин, який не менший за впливом, ніж застосування ядерної зброї.

Однак, якщо попередня американська адміністрація це визнає, то ця стаття на NYT перетворюється з відмазувальної на самовикривальну.

Адміністрація Байдена несе повну відповідальність за провал українського контрнаступу у 2023-му році та загалом за недолугі політичні рішення, спрямовані виключно на свої власні інтереси! І про це потрібно говорити публічно!

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