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ЯЙЦЯ КОЩЕЯ

Сьогоднішні кілька спроб ураження урядового кварталу та будівель на Банковій свідчать про те, що ми, таки, уразили "яйце кощеево"… А, радше — кощеєві зморщені яйчішкі.

Розпал газових війн Росії та України прийшовся на початок моєї кар'єри, коли я ще вчився аналізувати події.

Зустрівши "Помаранчеву революцію" та "Революцію троянд" як особисті образи, в яких брали участь і європейці, а не тільки, буцімто, США, Путін запустив довгі качелі. В тому числі шляхом проголошення своєї промови на саміті країн СНД, де він вже просував свій ЄвразЕС.

На відміну від нафти, яка була більше економікою, газ — завжди був політикою. Тому Сєчін завжди обурювався тим, що хоч він і приносить бюджету більші дивіденди, "національним достоянієм" завжди залишався тупий як пробка Міллєр.

Парадоксально, Путін всіляко погрожував закрутити трубу і заморозити європейців. Навіть наказав підірвати свої ж Північні потоки. Європейці дуже боялися і були готові віддати Путіну не тільки Україну, а й своїх дружин і доньок, аби тільки кощей не піднімав їм ціни.

А закрутили вентиль українці. Причому, українці свідомо позбавили себе доходів від транзиту, бо виявилося, що для українців слово "цінності" має цінність, а для європейців слово "values" завжди мало тільки ціну.

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З метою національної безпеки: Україна зупинила транзит російського газу

Можна бути впевненими, що отримавши облизня з кощеєм, Фіцо й Орбан побіжать в Брюссель і Вашингтон. Спочатку для того, щоб просити їх натиснути на Україну. А, зрештою, і для того, щоб домовлятися про те, як вони поводять себе нормально, а за це отримують газ з інших джерел і дотації ЄС.

Після закриття транзиту пан Ердоган вичавить з кощея все, що захоче, за використання Південного потоку. Особливо на фоні збиття азербайджанського літака.

У z-каналах біснуються воєнні блогери, яким нещодавно, до речі, заборонили створити свою політичну партію, бо окремі з них надто завзято критикували царя і бояр…

Яйце кощея ми вразили. Тепер залишилося витягнути та зламати голку. Якщо у Вашингтоні, Берліні та Відні зрозуміють, що зламана голка гарантує до повернення business as usual, то швидко дадуть ATACAMS і TAURUS

А до того — дивіться соціальну рекламу Путіна про заморожування Європи. Так, і з Придністров'ям якось невдобно получилося. Але в Тирасполі завжди можуть оголосити про воз'єднання з Кишинеу і отримати тепло у свої домівки назад. Виявляється, в цю гру можна грати удвох.

Починаймо робочий рік.

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