Удар по урядовому кварталу: як Путін показав своє вразливе місце
Удар по урядовому кварталу, нанесений Росією 1 січня, показує, що Україна намацала вразливе місце Путіна, констатує аналітик Дмитро Золотухін. Припинення транзиту російського газу стало дуже чутливим ударом по російських інтересах
ЯЙЦЯ КОЩЕЯ
Сьогоднішні кілька спроб ураження урядового кварталу та будівель на Банковій свідчать про те, що ми, таки, уразили "яйце кощеево"… А, радше — кощеєві зморщені яйчішкі.
Розпал газових війн Росії та України прийшовся на початок моєї кар'єри, коли я ще вчився аналізувати події.
Зустрівши "Помаранчеву революцію" та "Революцію троянд" як особисті образи, в яких брали участь і європейці, а не тільки, буцімто, США, Путін запустив довгі качелі. В тому числі шляхом проголошення своєї промови на саміті країн СНД, де він вже просував свій ЄвразЕС.
На відміну від нафти, яка була більше економікою, газ — завжди був політикою. Тому Сєчін завжди обурювався тим, що хоч він і приносить бюджету більші дивіденди, "національним достоянієм" завжди залишався тупий як пробка Міллєр.
Парадоксально, Путін всіляко погрожував закрутити трубу і заморозити європейців. Навіть наказав підірвати свої ж Північні потоки. Європейці дуже боялися і були готові віддати Путіну не тільки Україну, а й своїх дружин і доньок, аби тільки кощей не піднімав їм ціни.
А закрутили вентиль українці. Причому, українці свідомо позбавили себе доходів від транзиту, бо виявилося, що для українців слово "цінності" має цінність, а для європейців слово "values" завжди мало тільки ціну.Важливо
Можна бути впевненими, що отримавши облизня з кощеєм, Фіцо й Орбан побіжать в Брюссель і Вашингтон. Спочатку для того, щоб просити їх натиснути на Україну. А, зрештою, і для того, щоб домовлятися про те, як вони поводять себе нормально, а за це отримують газ з інших джерел і дотації ЄС.
Після закриття транзиту пан Ердоган вичавить з кощея все, що захоче, за використання Південного потоку. Особливо на фоні збиття азербайджанського літака.
У z-каналах біснуються воєнні блогери, яким нещодавно, до речі, заборонили створити свою політичну партію, бо окремі з них надто завзято критикували царя і бояр…
Яйце кощея ми вразили. Тепер залишилося витягнути та зламати голку. Якщо у Вашингтоні, Берліні та Відні зрозуміють, що зламана голка гарантує до повернення business as usual, то швидко дадуть ATACAMS і TAURUS
А до того — дивіться соціальну рекламу Путіна про заморожування Європи. Так, і з Придністров'ям якось невдобно получилося. Але в Тирасполі завжди можуть оголосити про воз'єднання з Кишинеу і отримати тепло у свої домівки назад. Виявляється, в цю гру можна грати удвох.
Починаймо робочий рік.
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