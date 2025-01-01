З метою національної безпеки: Україна зупинила транзит російського газу

З 1 січня українська газотранспортна система функціонує в режимі повного припинення транзиту газу з Росії.

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У середу, 1 січня, о 07:00 Україна призупинила транзит російського газу через свою територію, посилаючись на міркування національної безпеки. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Україна своєчасно повідомила міжнародних партнерів про це рішення в установленому порядку.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде нести фінансові втрати. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго зазначили, що з 1 січня українська газотранспортна система функціонує в режимі повного припинення транзиту газу з Росії.

Відомство зазначило, що інфраструктуру ГТС було заздалегідь підготовлено до роботи в умовах нульового транзиту, і вона здатна забезпечувати стабільні поставки газу для українських споживачів.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявляв, що Україна вперто відмовляється від продовження транзиту російського "блакитного палива" через свою територію, тож Словаччину очікує газова криза. Офіційна Братислава, яка має довгостроковий контракт із російським "Газпромом", підрахувала, що закупівля газу в іншому місці обійдеться їй на 220 мільйонів євро дорожче у вигляді витрат на транзит.

Видання Politico писало, що Володимир Зеленський нібито пропонував Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу до Словаччини в обмін на дозвіл вступу України до НАТО.

Російський президент Володимир Путін 26 грудня зазначав, що за кілька днів до Нового року укласти контракт щодо транзиту газу через Україну вже не вийде. Росія, запевнив очільник Кремля, готова постачати газ через Україну з будь-яким контрагентом, однак це неможливо в умовах позову від Києва.