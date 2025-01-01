В целях национальной безопасности: Украина остановила транзит российского газа

С 1 января украинская газотранспортная система функционирует в режиме полного прекращения транзита газа из России.

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В среду, 1 января, в 07:00 Украина приостановила транзит российского газа через свою территорию, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Украина своевременно уведомила международных партнеров об этом решении в установленном порядке.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго отметили, что с 1 января украинская газотранспортная система функционирует в режиме полного прекращения транзита газа из России.

Ведомство отметило, что инфраструктура ГТС была заранее подготовлена к работе в условиях нулевого транзита и способна обеспечивать стабильные поставки газа для украинских потребителей.

Напомним, ранее Роберт Фицо заявлял, что Украина упорно отказывается от продолжения транзита российского "голубого топлива" через свою территорию, поэтому Словакию ожидает газовый кризис. Официальная Братислава, которая имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", подсчитала, что закупка газа в другом месте обойдется ей на 220 миллионов евро дороже в виде расходов на транзит.

Издание Politico писало, что Владимир Зеленский якобы предлагал Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО.

Российский президент Владимир Путин 26 декабря отмечал, что за несколько дней до Нового года заключить контракт по транзиту газа через Украину уже не получится. Россия, заверил глава Кремля, готова поставлять газ через Украину с любым контрагентом, однако это невозможно в условиях иска от Киева.