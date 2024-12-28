Экономика
Financial Times: Украина впервые импортировала сжиженный газ из США
Дарья Бережная
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Украина осуществила первый импорт сжиженного природного газа из США через терминал СПГ в Греции.
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Этот шаг является важным стратегическим достижением, которое усиливает энергетическую безопасность страны даже в условиях войны, пишет издание Financial Time, сообщает УНИАН.
Поставки организовала энергетическая компания ДТЭК, заключив долгосрочное соглашение с американской компанией.
Договор будет действовать до 2026 года.
Украина постепенно интегрируется в глобальный энергетический рынок, пишет издание.
Это соглашение является еще одним шагом к освобождению мировой энергосистемы от зависимости от российских ресурсов, отмечает FT.