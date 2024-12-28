Економіка
Financial Times: Україна вперше імпортувала скраплений газ зі США
Дар'я Бережна
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Україна здійснила перший імпорт скрапленого природного газу зі США через термінал СПГ у Греції.
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Цей крок є важливим стратегічним досягненням, яке посилює енергетичну безпеку країни навіть в умовах війни, пише видання Financial Time, повідомляє УНIАН.
Постачання організувала енергетична компанія ДТЕК, уклавши довгострокову угоду з американською компанією.
Договір діятиме до 2026 року.
Україна поступово інтегрується у глобальний енергетичний ринок, пише видання.
Ця угода є ще одним кроком до звільнення світової енергосистеми від залежності від російських ресурсів, зазначає FT.