Financial Times: Україна вперше імпортувала скраплений газ зі США

Україна здійснила перший імпорт скрапленого природного газу зі США через термінал СПГ у Греції.

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Цей крок є важливим стратегічним досягненням, яке посилює енергетичну безпеку країни навіть в умовах війни, пише видання Financial Time, повідомляє УНIАН.

Постачання організувала енергетична компанія ДТЕК, уклавши довгострокову угоду з американською компанією.

Договір діятиме до 2026 року.

Україна поступово інтегрується у глобальний енергетичний ринок, пише видання.

Ця угода є ще одним кроком до звільнення світової енергосистеми від залежності від російських ресурсів, зазначає FT.