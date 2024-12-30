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Думки Аварія літака Embraer 190 в Казахстані

Втратити Кадирова чи Ердогана? Як збитий Embraer-190 посадив Путіна на розтяжку

У ситуації зі збитим Embraer-190 Путін потрапив у дуже непросту ситуацію, констатує аналітик Дмитро Золотухін. По суті, йому зараз потрібно вибирати між Кадировим і Ердоганом — а це такий вибір, що ворогові не побажаєш.

Дмитро Золотухiн
Дмитро Золотухiн
Експерт з інформаційної політики
eye 333
кадиров, пригожин, росiя
Фото: З відкритих джерел | Чи піде Кадиров шляхом Пригожина?
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Мені здається, що дописувачі достатньо легковажно ставляться до ситуації клінчу між Азербайджаном/Туреччиною та Росією.

Слід окремо згадати, що Туреччина вже збивала російський літак. І, тоді, наскільки я пам'ятаю, ніхто ні перед ким не вибачався. Бо збиття було повністю легітимне. Був російський бойовий літак, який вторгнувся на територію Туреччини, не відповідав на вимоги по радіо.

В цьому випадку Алієв озвучив свої комітменти для своєї аудиторії стосовно вимог до Кремля. Згідно з його слів, Кремль повинен:

  1. Вибачитися (вже зроблено Путіним у телефонній розмові);
  2. Визнати свою провину (це не зроблено, оскільки медіа написали, що Путін вибачився за те, що "трагедія сталася", нібито сама собою, над територією Росії);
  3. Покарати винних — тобто, криворуких ппо-шників Кадирова, яких Кадиров повинен здати.

Які тут є проблеми, на які вам потрібно звернути увагу?

По-перше, з визнанням провини є проблеми. Оскільки не зрозуміло, за що саме слід визнати провину. Ви скажете — звісно за збиття літака! Однак в юридичній мові немає категорії "збиття літака".

Річ у тому, що на території Чечні не існує жодного правового режиму, в межах якого б могла діяти установка протиповітряної оборони "Панцир С1". Не існує офіційних документів, згідно з якими екіпаж установки "Панцир С1" міг би проводити бойову роботу в районі міста Грозного та його аеропортів. Ну, якісь "наряди", може, і є. Але, "еСВеО" проводиться за 1000 км від Грозного. А тому, або — треба формально визнавати, що "есвео" трохи розширилася за останній період, або визнавати той факт, що екіпаж "Панцир С1" діяв на власний розсуд.

"Панцир С1" сам собою не вистрілив Fullscreen
"Панцир С1" сам собою не вистрілив

І, як у випадку зі Стрєлковим та екіпажем "Бук-М1", вони самі натиснули кнопку, а Путін — ніпрічьом.

Якби така фігня була в Бурятії, то жодних проблем.

Але фігня трапилася у феодальному володінні ужасного Дон-Дона, який своїх здавати не буде, бо тоді свої здадуть його ще швидше.

Це породжує дуже великі питання.

По-друге, вимога Алієва — покарати винних.

Винні — підлеглі Дон-Дона і, отже, він сам.

Дон-Дон — недоторканий. Покарати Дон-Дона не можна.

І, не покарати Дон-Дона не можна, бо Алієв цього вимагає.

Тобто, або треба зіпсувати відносини з ключовим васалом, який утримує суперлояльну преторіанську гвардію. Або — зіпсувати відносини з другом Ердогана, який вже залив тобі трохи сала за шкуру у Сирії і не проти залити ще трохи.

Іншими словами, Путін зараз в клінчі: або він втрачає Кадирова, або він втрачає Ердогана. Прикол в тому, що Путін, мабуть, не знає, що в цьому виборі страшніше для його сім'ї?!

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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