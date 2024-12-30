Потерять Кадырова или Эрдогана? Как сбитый Embraer-190 посадил Путина на растяжку

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Мне кажется, что авторы достаточно легкомысленно относятся к ситуации клинча между Азербайджаном/Турцией и Россией.

Следует отдельно упомянуть, что Турция уже сбивала российский самолет. И, тогда, насколько я помню, никто ни перед кем не извинялся. Потому что сбивание было полностью легитимным. Был российский боевой самолет, который вторгся на территорию Турции, не отвечал на требования по радио.

В данном случае Алиев озвучил свои коммитменты для своей аудитории относительно требований к Кремлю. Согласно его словам, Кремль должен быть:

Извиниться (уже сделано Путиным в телефонном разговоре); Признать свою вину (это не сделано, поскольку медиа написали, что Путин извинился за то, что "трагедия произошла", якобы сама собой, над территорией России); Наказать виновных — то есть, криворуких ппо-шников Кадырова, которых Кадыров должен сдать.

Какие здесь есть проблемы, на которые вам нужно обратить внимание?

Во-первых, с признанием вины есть проблемы. Поскольку непонятно, за что именно следует признать вину. Вы скажете — конечно, за сбивание самолета! Однако в юридическом языке нет категории "сбивание самолета".

Дело в том, что на территории Чечни не существует никакого правового режима, в рамках которого бы могла действовать установка противовоздушной обороны "Панцирь С1". Не существует официальных документов, согласно которым экипаж установки "Панцирь С1" мог бы проводить боевую работу в районе города Грозного и его аэропортов. Ну, какие-то "наряды", может, и есть. Но, "эСВэО" проводится за 1000 км от Грозного. А потому, либо — надо формально признавать, что "эсвэо" немного расширилась за последний период, либо признавать тот факт, что экипаж "Панцирь С1" действовал по собственному усмотрению.

"Панцирь С1" сам по себе не выстрелил

И, как в случае со Стрелковым и экипажем "Бук-М1", они сами нажали кнопку, а Путин — нипричем.

Если бы такая фигня была в Бурятии, то никаких проблем.

Но фигня случилась в феодальном владении ужасного Дон-Дона, который своих сдавать не будет, потому что тогда свои сдадут его еще быстрее.

Это порождает очень большие вопросы.

Во-вторых, требование Алиева — наказать виновных.

Виноваты — подчиненные Дон-Дона и, следовательно, он сам.

Дон-Дон неприкосновенен. Наказать Дон-Дона нельзя.

И, не наказать Дон-Дона нельзя, потому что Алиев этого требует.

То есть, либо надо испортить отношения с ключевым вассалом, который удерживает суперлояльную преторианскую гвардию. Либо — испортить отношения с другом Эрдогана, который уже залил тебе немного сала за шкуру в Сирии и не прочь залить еще немного.

Другими словами, Путин сейчас в клинче: либо он теряет Кадырова, либо он теряет Эрдогана. Прикол в том, что Путин, видимо, не знает, что в этом выборе страшнее для его семьи?!

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