Потерять Кадырова или Эрдогана? Как сбитый Embraer-190 посадил Путина на растяжку
В ситуации со сбитым Embraer-190 Путин попал в очень непростую ситуацию, констатирует аналитик Дмитрий Золотухин. По сути, ему сейчас нужно выбирать между Кадыровым и Эрдоганом — а это такой выбор, что врагу не пожелаешь.
Мне кажется, что авторы достаточно легкомысленно относятся к ситуации клинча между Азербайджаном/Турцией и Россией.
Следует отдельно упомянуть, что Турция уже сбивала российский самолет. И, тогда, насколько я помню, никто ни перед кем не извинялся. Потому что сбивание было полностью легитимным. Был российский боевой самолет, который вторгся на территорию Турции, не отвечал на требования по радио.
В данном случае Алиев озвучил свои коммитменты для своей аудитории относительно требований к Кремлю. Согласно его словам, Кремль должен быть:
- Извиниться (уже сделано Путиным в телефонном разговоре);
- Признать свою вину (это не сделано, поскольку медиа написали, что Путин извинился за то, что "трагедия произошла", якобы сама собой, над территорией России);
- Наказать виновных — то есть, криворуких ппо-шников Кадырова, которых Кадыров должен сдать.
Какие здесь есть проблемы, на которые вам нужно обратить внимание?
Во-первых, с признанием вины есть проблемы. Поскольку непонятно, за что именно следует признать вину. Вы скажете — конечно, за сбивание самолета! Однако в юридическом языке нет категории "сбивание самолета".
Дело в том, что на территории Чечни не существует никакого правового режима, в рамках которого бы могла действовать установка противовоздушной обороны "Панцирь С1". Не существует официальных документов, согласно которым экипаж установки "Панцирь С1" мог бы проводить боевую работу в районе города Грозного и его аэропортов. Ну, какие-то "наряды", может, и есть. Но, "эСВэО" проводится за 1000 км от Грозного. А потому, либо — надо формально признавать, что "эсвэо" немного расширилась за последний период, либо признавать тот факт, что экипаж "Панцирь С1" действовал по собственному усмотрению.
И, как в случае со Стрелковым и экипажем "Бук-М1", они сами нажали кнопку, а Путин — нипричем.
Если бы такая фигня была в Бурятии, то никаких проблем.
Но фигня случилась в феодальном владении ужасного Дон-Дона, который своих сдавать не будет, потому что тогда свои сдадут его еще быстрее.
Это порождает очень большие вопросы.
Во-вторых, требование Алиева — наказать виновных.
Виноваты — подчиненные Дон-Дона и, следовательно, он сам.
Дон-Дон неприкосновенен. Наказать Дон-Дона нельзя.
И, не наказать Дон-Дона нельзя, потому что Алиев этого требует.
То есть, либо надо испортить отношения с ключевым вассалом, который удерживает суперлояльную преторианскую гвардию. Либо — испортить отношения с другом Эрдогана, который уже залил тебе немного сала за шкуру в Сирии и не прочь залить еще немного.
Другими словами, Путин сейчас в клинче: либо он теряет Кадырова, либо он теряет Эрдогана. Прикол в том, что Путин, видимо, не знает, что в этом выборе страшнее для его семьи?!
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