Сбитый Embraer-190 меняет все: почему азербайджанский самолет можно считать "черным лебедем" для России

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О "ЧЕРНЫХ САМОЛЕТАХ"

Предлагаю всем быть современнее. "Черный лебедь" — это годится для XVIII, максимум XIX века. А мы в XXI живем. Поэтому только "черный самолет".

Тем более, что недоимперия регулярно сбивает именно гражданские самолеты, что приводит к тяжелым для нее последствиям.

Сбитый малайзийский МН-17 в 2014 году фактически заставил Кремль отложить полномасштабную агрессию против Украины, к которой мы тогда были практически не готовы. Сейчас сбитый азербайджанский самолет создает предпосылки для ползучего наступления Турции на Кавказе с выдавливанием оттуда России.

Точнее, не само сбитие гражданского самолета, а то, как неадекватно и трусливо ведет себя Кремль в таких ситуациях. И реакция президента Азербайджана И. Алиева тому подтверждение.

К сожалению, результат падения "черных самолетов" проявляется не сразу. Но преступления путинской России накапливаются. И количество преступлений неизбежно перейдет в качество приговора военным преступникам.

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