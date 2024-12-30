Сбитый Embraer-190 меняет все: почему азербайджанский самолет можно считать "черным лебедем" для России
Для России "черный лебедь" обернулся "черным самолетом" — сбитым азербайджанским Embraer-190, пишет политический аналитик Александр Кочетков. Теперь для нее очень серьезно меняются геополитические условия игры, что может сказаться и на ходе войны в Украине.
О "ЧЕРНЫХ САМОЛЕТАХ"
Предлагаю всем быть современнее. "Черный лебедь" — это годится для XVIII, максимум XIX века. А мы в XXI живем. Поэтому только "черный самолет".
Тем более, что недоимперия регулярно сбивает именно гражданские самолеты, что приводит к тяжелым для нее последствиям.
Сбитый малайзийский МН-17 в 2014 году фактически заставил Кремль отложить полномасштабную агрессию против Украины, к которой мы тогда были практически не готовы. Сейчас сбитый азербайджанский самолет создает предпосылки для ползучего наступления Турции на Кавказе с выдавливанием оттуда России.
Точнее, не само сбитие гражданского самолета, а то, как неадекватно и трусливо ведет себя Кремль в таких ситуациях. И реакция президента Азербайджана И. Алиева тому подтверждение.
К сожалению, результат падения "черных самолетов" проявляется не сразу. Но преступления путинской России накапливаются. И количество преступлений неизбежно перейдет в качество приговора военным преступникам.
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