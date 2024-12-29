Ответ за Embraer 190: Азербайджан ограничил пребывание граждан РФ и полеты в ряд городов

Прибывающие в Азербайджан россияне с нового года cмогут находиться в стране максимум 90 дней. Госавиакомпания Azerbaijan Airlines также прекращает полеты в десять российских городов.

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Власти Азербайджана изменили длительность пребывания граждан России в стране с 1 января 2025 года. Постановление правительства страны опубликовано 29 декабря.

Согласно постановлению, граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Данное постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Сейчас граждане России могут пребывать в Азербайджане до 90 дней после каждого въезда, обнуляя срок выездом и возвращением. С нового года они потеряют такую возможность

Кроме этого, государственная авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) прекращает полеты в десять российских городов: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Изначально перевозчик хотел остановить рейсы в семь городов, но позднее расширил список.

Ужесточение указанных правил происходит на фоне крушения самолета Embraer 190 25 декабря, летевшего по маршруту "Баку-Грозный" и разбившегося в казахском городе Актау. Самолет мог упасть из-за взрыва зенитной ракеты комплекса ПВО "Панцирь-С1", которым россияне отражали атаку дронов на аэропорт Грозный.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России извинений и компенсаций за сбитый самолет Embraer 190. В результате трагедии погибли 38 пассажиров и пять членов экипажа.

Президент России Владимир Путин лишь на третьи сутки после крушения самолета позвонил Алиеву с извинениями. Путин не упомянул об ответственности армии своей страны.