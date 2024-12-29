Відповідь за Embraer 190: Азербайджан обмежив перебування громадян РФ і польоти в деякі міста

Прибуваючі в Азербайджан росіяни з нового року зможуть перебувати в країні максимум 90 днів. Державіакомпанія Azerbaijan Airlines також припиняє польоти в десять російських міст.

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Влада Азербайджану змінила тривалість перебування громадян Росії в країні з 1 січня 2025 року. Постанову уряду країни опубліковано 29 грудня.

Згідно з постановою, громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають у Росії і прибувають до Азербайджану в безвізовому порядку, не можуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року.

Цю постанову підписав прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов. Зараз громадяни Росії можуть перебувати в Азербайджані до 90 днів після кожного в'їзду, обнуляючи термін виїздом і поверненням. З нового року вони втратять таку можливість

Крім цього, державна авіакомпанія Azerbaijan Airlines (AZAL) припиняє польоти до десяти російських міст: Мінеральних Вод, Сочі, Волгограда, Уфи, Самари, Саратова, Нижнього Новгорода, Владикавказу, Грозного і Махачкали. Спочатку перевізник хотів зупинити рейси в сім міст, але пізніше розширив список.

Жорсткість зазначених правил відбувається на тлі катастрофи літака Embraer 190 25 грудня, що летів за маршрутом "Баку-Грозний" і розбився в казахському місті Актау. Літак міг впасти через вибух зенітної ракети комплексу ППО "Панцир-С1", яким росіяни відбивали атаку дронів на аеропорт Грозний.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав від Росії вибачень і компенсацій за збитий літак Embraer 190. Унаслідок трагедії загинули 38 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

Президент Росії Володимир Путін лише на третю добу після катастрофи літака зателефонував Алієву з вибаченнями. Путін не згадав про відповідальність армії своєї країни.