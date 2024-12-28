Путин "извинился" за крушение самолета Embraer 190: Алиев опроверг версию Кремля

В Кремле извинились лишь за то, что инцидент с самолетом произошел над территорией России. При этом в Азербайджане продолжили говорить о физическом и техническом внешнем вмешательстве.

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Президент РФ Владимир Путин пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу авиакатастрофы Embraer 190. В разговоре, который состоялся на третьи сутки после инцидента, прозвучали слова извинения, но не говорилось о какой-то ответственности российской армии. Между тем в Азербайджане опубликовали свою версию содержания разговора. О звонке Путина Алиеву написали в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости".

Крушение самолета Embraer 190 — заявление Путина

В росСМИ пересказали краткое содержание разговора Путина и Алиева согласно версии, которую получили от Кремля. Прежде всего отмечается, что общение состоялось по инициативе российской стороны. Президент РФ извинился за то, что инцидент произошел над территорией РФ.

"Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России", — привели росСМИ заявление Кремля.

Кроме того, Путин описал российскую версию событий, которая произошла с самолетом AZAL утром 25 декабря. Все, что признал россиянин: самолет действительно несколько раз пытался сесть в аэропорту Грозного, именно тогда состоялась воздушная атака дронов и именно тогда действительно работали средства ПВО РФ. В заявлении указано, что продолжаются следственные действия и открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности для воздушного транспорта, максимальное наказание — тюрьма до семи лет).

Авария самолета Embraer 190 — Путин позвонил Алиеву по телефону Фото: Скриншот Крушение самолета Embraer 190 — версия Кремля Фото: Скриншот

Крушение самолета Embraer 190 — что говорит Алиев

На портале президента Азербайджана Ильхама Алиева также появился краткий пересказ разговора с Путиным. В публикации указано, что президент РФ извинился за "физическое и техническое вмешательство" в полет самолета Embraer 190 компании AZAL. Алиев четко озвучил информацию о том, что самолет подвергся внешнему воздействию, экипаж был вынужден развернуться в сторону аэропорта Актау в Казахстане и "приземление состоялось только благодаря храбрости и профессионализму пилотов". О том, что "вмешательство" все же было, говорят пробоины на корпусе воздушного судна и ранения людей, которые были на борту, сказал Алиев Путину, говорится в сообщении.

"Глава государства отметил наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета, то, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от посторонних частиц, которые проникли на палубу самолета еще в воздухе, и в связи с этим заявления бортпроводников, выживших и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства", — заявили в Азербайджане.

На портале президента Азербайджана Ильхама Алиева также появился краткий пересказ разговора с Путиным

Детали авиакатастрофы в Актау

Отметим, утром 25 декабря самолет Embraer 190 упал в Казахстане, не долетев несколько километров до аэропорта города Актау. Воздушное судно летело рейсом Баку-Грозный, но в какой-то момент развернулось и направилось на восток через Каспийское море, пролетев еще 400 км до катастрофического приземления. В результате падения погибли 38 пассажиров и пять членов экипажа, 32 человека спаслись. Согласно первым версиям, озвученным в росСМИ, авария произошла из-за тумана и стаи птиц, которые якобы повредили систему управления. Впрочем, на фото и видео с места событий было видно сотни мелких пробоин на корпусе, которые могли возникнуть, вероятно, из-за взрыва зенитной ракеты ПВО. Аналитики Азербайджана сделали вывод, что рядом с Embraer 190 сработала ракета ЗРК "Панцирь-С1", которой российские военные пытались отразить атаку дронов на аэропорт Грозный.

Путин извинился за Embraer 190, но не упомянул о ПВО Фото: Getty Images

Первые объяснения "Росавиации" о причинах катастрофы не упоминали ни о ПВО, ни о птицах. Вместо этого там говорилось о тумане и невозможности посадить самолет, который пришлось отправить в Казахстан.

Напоминаем, 27 декабря аналитики портала The Warzone объяснили, по каким признакам можно сделать вывод, что Embraer 190 получил повреждения от ракеты "Панцирь-С1" ВС РФ.