Глава Росавиации впервые прокомментировал крушение самолета в Актау: что говорят в Азербайджане

Азербайджанская авиакомпания оценила риски и решила не летать в российские аэропорты, расположенные на расстоянии 1 700 км от Украины. При этом в РФ говорят о тумане, который привел к падению Embraer 190.

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Российские власти утверждают, будто командир самолета Embraer 190, который летел из Баку в Грозный, самостоятельно решил лететь в Казахстан и не согласился садиться ближе. Причины инцидента, из-за которого произошла авиакатастрофа, — туман в аэропорту и тревога из-за атаки украинских дронов. Первую официальную версию событий в небе над РФ озвучил глава "Росавиации" Дмитрий Ядров, фрагмент выступления которого опубликовало росСМИ ТАСС.

Крушение самолета Embraer 190 — заявление Росавиации

Ядров объяснил, что происходило в аэропорту Грозного в Чеченской республике РФ утром 25 декабря (в 8:28 по Киеву), когда произошло падение самолета Embraer 190. По его словам, в аэропорту Грозного, а также Владикавказа, объявили сигнал "Ковер" из-за появления украинских БПЛА. Кроме того, наблюдался плотный туман на высоте 500 м, заявил чиновник. В связи с погодными условиями диспетчеры предлагали командиру азербайджанского самолета различные направления, куда можно было бы полететь. Однако командир отказался от предложений и почему-то полетел в Казахстан, в аэропорт Актау (в 400 км на восток через Каспийское море). Чиновник не упомянул, работали ли российские средства противовоздушной обороны в момент, когда Embraer 190 пытался сесть. Также он не упомянул еще одну версию — о птицах, которые якобы повредили оборудование.

"В районе аэропорта Грозный был режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман на высоте 500 м. Есть много различных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать в этой работе сотрудничества с коллегами. Мы полностью готовы", — заявил Ядров.

Отметим, на портале wunderground можно увидеть, какая была погода в Грозном утром 25 декабря. Данные портала действительно показывают, что сперва был довольно сильный туман и была ограниченная видимость (указано слово Fog). Затем туман остался, но стал едва заметным (то есть Mist). В 10:52 — только облачность.

Крушение самолета Embraer 190 — какая погода была в Грозном 25 декабря Фото: Скриншот

Что говорят в Азербайджане о падении Embraer 190

Между тем в соцсетях авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) пока не обнародовали собственных выводов относительно падения Embraer 190. Сообщения компании, среди прочего, посвящены погибшим пилотам и пассажирам. Кроме того, 27 декабря сообщили, что прекращают полеты в семь аэропортов РФ: Грозный, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара. Разрешены полеты только в Новосибирск и Омск. Компания отметила, что оценила все риски и установила, что только те два города безопасны для полетов.

Если обозначить перечисленные аэропорты на карте, то можно увидеть, что безопасное расстояние, по мнению Азербайджана, — это 2,5 тыс. км до Омска и 3 тыс. км до Новосибирска.

Авария самолета Embraer 190 — какие аэропорты закрыли в Азербайджане Фото: Google Maps

Авиакатастрофа Embraer 190 в Актау — детали

Отметим, утром 25 декабря в сети опубликовали кадры падения самолета Embraer 190 в казахстанском городе Актау, расположенном на берегу Каспийского моря. Впоследствии авиакомпания Азербайджана подтвердила, что упал воздушный лайнер, который летел по маршруту Баку-Грозный. В результате падения погибли 38 пассажиров и пятеро членов экипажа, выжили 32 человека.

На месте событий сделали кадры остатков воздушного судна. На фото увидели сквозные отверстия, как будто от картечи. Азербайджанские военные аналитики сообщили, что может идти речь об ударе по самолету ракетой ЗРК "Панцирь-С1", с помощью которого россияне охотились на украинские дроны над Грозным. В то же время звучали другие версии — пилот как будто говорил о птицах, которые повредили систему управления, также упоминали о тумане.

Напоминаем, 27 декабря издание The Warzone опубликовало дополнительную аналитику, которая подтверждала, что самолет Embraer 190 сбила российская противовоздушная ракета.