Очільник Росавіації уперше прокоментував аварію літака в Актау: що кажуть в Азербайджані

Азербайджанська авіакомпанія оцінила ризики та вирішила не літати в російські аеропорти, розташовані на відстані 1 700 км від України. Водночас у РФ говорять про туман, який призвів до падіння Embraer 190.

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Російська влада переконує, начебто командир літака Embraer 190, який летів із Баку в Грозний, самостійно вирішив летіти в Казахстан і не погодився сідати ближче. Причини інциденту, через який сталась авіакатастрофа, — туман на летовищі та тривога через атаку українських дронів. Першу офіційну версію подій у небі над РФ озвучив глава "Росавіації" Дмитро Ядров, фрагмент виступу якого опублікувало росЗМІ ТАСС.

Аварія літака Embraer 190 — заява Росавіації

Ядров пояснив, що відбувалось в аеропорту Грозного в Чеченській республіці РФ зранку 25 грудня (о 08:28 за Києвом), коли сталося падіння літака Embraer 190. З його слів, в аеропорту Грозного, а також Владикавказа, оголосили сигнал "Ковер" через появу українських БПЛА. Крім того, спостерігався щільний туман на висоті 500 м, заявив посадовець. У зв'язку з погодними умовами диспетчери пропонували командиру азербайджанського літака різні напрямки, куди можна було б полетіти. Однак командир відмовився від пропозицій та чомусь полетів в Казахстан, в аеропорт Актау (за 400 км на схід через Каспійське море). Посадовець не згадав, чи працювали російські засоби протиповітряної оборони у момент, коли Embraer 190 намагався сісти. Також він не згадав ще одну версію — про птахів, які начебто пошкодили устаткування.

"У районі аеропорту Грозний був режим "Ковер", що передбачає негайний відхід всіх повітряних суден із зазначеного простору. Крім того, в районі аеропорту Грозний був щільний туман на висоті 500 м. Є багато різних обставин, які необхідно спільно розслідувати до цієї роботи, співпраці з колегами. Ми повністю готові", — заявив Ядров.

Зазначимо, на порталі wunderground можна побачити, яка була погода в Грозному зранку 25 грудня. Дані порталу дійсно показують, що спершу був досить сильний туман і була обмежена видимість (вказано слово Fog). Потім туман залишився, але став ледь помітним (тобто Mist). О 10:52 — лише хмарність.

Аварія літака Embraer 190 - яка погода була в Грозному 25 грудня Фото: Скриншот

Що кажуть в Азербайджані про падіння Embraer 190

Тим часом в у соцмережах авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) поки що не оприлюднювали власних висновків щодо падіння Embraer 190. Єдине, що сказали, — відбулось "зовнішнє фізичне та технічне втручання".

Крім того, 27 грудня повідомили, що припиняють польоти в сім аеропортів РФ: Грозний, Єкатеринбург, Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара. Дозволені польоти лише в Новосибірськ та Омськ. Компанія наголосила, що оцінила всі ризики і встановила, що лише ті два міста безпечні для польотів.

Якщо позначити перелічені аеропорти на карті, то можна побачити, що безпечна відстань, на думку Азербайджану, — це 2,5 тис. км до Омська та 3 тис. км до Новосибірська.

Аварія літака Embraer 190 - які аеропорти закрили в Азербайджані Фото: Google Maps

Авіакатастрофа Embraer 190 в Актау — деталі

Зазначимо, зранку 25 грудня у мережі опублікували кадри падіння літака Embraer 190 в казахстанському місті Актау, розташованому на березі Каспійського моря. Згодом авіакомпанія Азербайджану підтвердила, що упав повітряний лайнер, який летів маршрутом Баку-Грозний. Внаслідок падіння загинули 38 пасажирів та п'ятеро членів екіпажу, вижили 32 людини.

На місці подій зробили кадри залишків повітряного судна. На фото побачили наскрізні отвори, наче від картечі. Азербайджанські військові аналітики повідомили, що може йтися про удар по літаку ракетою ЗРК "Панцир-С1", за допомогою якого росіяни полювали на українські дрони над Грозним. Водночас лунали інші версії — пілот наче говорив про птахів, які пошкодили систему керування, також згадували про туман.

Нагадуємо, 27 грудня видання The Warzone опублікувало додаткову аналітику, яка підтверджувала, що літак Embraer 190 збила російська протиповітряна ракета.