РФ сісти не дозволила: Азербайджан підтверджує, що літак Embraer 190 впав через ракету, — ЗМІ

Місцева влада підтверджувала атаку БПЛА та роботу ППО. Джерела в азербайджанському уряді розповіли, що росіяни відправили пошкоджений борт через Каспійське море попри проблеми з GPS.

Related video

25 грудня у Казахстані розбився літак Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного. 26 грудня в Euronews повідомили, що попереднє розслідування підтвердило катастрофу через російську ракету.

Внаслідок падіння літака рейсу 8432 загинули 38 пасажирів, він розбився під час спроби здійснити аварійну посадку поблизу міста Актау. Джерела в уряді Азербайджану повідомили українцям, що катастрофу спричинила російська ракета "земля-повітря".

Повідомляється, що РФ випустила ракету під час роботи БПЛА над Грозним. Вона вибухнула поряд з літаком у повітрі, уламки уразили пасажирів і членів екіпажу.

Зі слів джерел, пошкодженому борту не дозволили сісти в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про аварійну посадку. Екіпажу наказали летіти через Каспійське море до Актау. При цьому навігаційні системи GPS літака були заблоковані по всій траєкторії польоту над водою.

За даними ЗМІ, може йтися про ракету, випущену з ЗРК "Панцир-С". За інформацією російських джерел, російські сили ППО в момент польоту борта активно намагались збити українські безпілотники. Факт ранкової атаки на Грозний підтвердив голова Ради безпеки Чеченської Республіки Хамзат Кадиров. Він запевнив, що обійшлося без жертв і руйнувань.

"Якщо ці попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за десятиліття, коли російські сили знищують комерційний літак після катастрофи MH17 в Україні. Цього разу серед постраждалих як громадяни Росії, так і сусідніх країн. Катастрофа також нагадує про попередній інцидент у листопаді 2018 року, коли Air Astana Embraer 190 втратив гідравліку над Португалією, але за допомогою португальських ВПС безнапасно приземлився", — зауважили у виданні.

Очікується, що подальше розслідування розкриє обставини запуску ракети та деталі щодо відмови Росії на посадку попри екстрену ситуацію.

Нагадаємо, аналітики Azerbaijani Armed Forces повідомляли, що літак Embraer 190 міг впасти через ракету комплексу ЗРГК "Панцир-С1". Її дія полягає в ураженні цілей завдяки хмарі уламків.

В Astra з посиланням на російські джерела також інформували, що літак могли збити з землі. На відео з місця подій були помітні сліди від уламків на обшивці лайнера. Очевидець розповів, що вибухів було декілька, і вони були зовні літака.