Літак Embraer 190, що розбився в Казахстані, могли збити, — росЗМІ (фото, відео)
У мережі опублікували кілька відеороликів з місця аварії. На обшивці лайнера помітні сліди, можливо, уражальних елементів або осколків.
Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL, що розбився біля казахстанського міста Актау і летів рейсом із Баку до Грозного, могли збити із землі. Про це пише видання Astra, посилаючись на російські джерела.
У мережі опублікували кілька відеороликів із місця катастрофи літака.
На обшивці лайнера помітні сліди, можливо, від уражальних елементів або осколків. Про це повідомили кілька провоєнних і прокремлівських блогерів. За словами деяких із них, сліди у фюзеляжі нагадують роботу зенітно-ракетного комплексу.
Субхонкул Рахімов, який вижив в авіакатастрофі, розповів, що лайнер ішов на посадку та різко почав набирати висоту.
За його словами, борт кілька разів намагався зайти на посадку, вибухів також було кілька. І, схоже, вони були зовні літака. У рятувальному жилеті помічено отвори від осколків.
Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що під час аварії пасажирського літака в Актау загинули 38 осіб, повідомляє ORDA.
Росавіація заявляла, що, за попередньою версією літак зіткнувся з птахами, через що командир ухвалив рішення іти на запасний аеродром, а в Грозному борт не сів "через туман". Azerbaijan Airlines призупинила виконання рейсів із Баку до Грозного і Махачкали до завершення розслідування катастрофи.
Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що під час аварії пасажирського літака в Актау загинули 38 осіб, повідомляє ORDA. За даними МНС Казахстану, після авіакатастрофи під Актау госпіталізовано 29 осіб: 15 громадян Азербайджану, 9 росіян, 2 киргизів, громадянство ще 3 осіб уточнюється.
Нагадаємо, що літак, який летів із Баку, зазнав аварії біля міста Актау після подачі сигналу НС.
Також повідомлялося, що 24 грудня в Норвегії літак зі 165 пасажирами міг упасти в океан, бо виїхав за межі злітно-посадкової смуги.