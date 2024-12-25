Літак Embraer 190, що розбився в Казахстані, могли збити, — росЗМІ (фото, відео)

У мережі опублікували кілька відеороликів з місця аварії. На обшивці лайнера помітні сліди, можливо, уражальних елементів або осколків.

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Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL, що розбився біля казахстанського міста Актау і летів рейсом із Баку до Грозного, могли збити із землі. Про це пише видання Astra, посилаючись на російські джерела.

Аварія літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines в Актау

Аварія літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines в Актау

У мережі опублікували кілька відеороликів із місця катастрофи літака.

Аварія літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines Актау

На обшивці лайнера помітні сліди, можливо, від уражальних елементів або осколків. Про це повідомили кілька провоєнних і прокремлівських блогерів. За словами деяких із них, сліди у фюзеляжі нагадують роботу зенітно-ракетного комплексу.

Обшивка літака Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL Обшивка літака Embraer 190

Субхонкул Рахімов, який вижив в авіакатастрофі, розповів, що лайнер ішов на посадку та різко почав набирати висоту.

Місце падіння літака Місце падіння літака

За його словами, борт кілька разів намагався зайти на посадку, вибухів також було кілька. І, схоже, вони були зовні літака. У рятувальному жилеті помічено отвори від осколків.

Місце катастрофи літака

Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що під час аварії пасажирського літака в Актау загинули 38 осіб, повідомляє ORDA.

Місце аварії літак Фото: Telegram

Місце аварії літак

Росавіація заявляла, що, за попередньою версією літак зіткнувся з птахами, через що командир ухвалив рішення іти на запасний аеродром, а в Грозному борт не сів "через туман". Azerbaijan Airlines призупинила виконання рейсів із Баку до Грозного і Махачкали до завершення розслідування катастрофи.

Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що під час аварії пасажирського літака в Актау загинули 38 осіб, повідомляє ORDA. За даними МНС Казахстану, після авіакатастрофи під Актау госпіталізовано 29 осіб: 15 громадян Азербайджану, 9 росіян, 2 киргизів, громадянство ще 3 осіб уточнюється.

Нагадаємо, що літак, який летів із Баку, зазнав аварії біля міста Актау після подачі сигналу НС.

Також повідомлялося, що 24 грудня в Норвегії літак зі 165 пасажирами міг упасти в океан, бо виїхав за межі злітно-посадкової смуги.