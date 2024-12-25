Разбившийся в Казахстане самолет Embraer 190 могли сбить, — росСМИ (фото, видео)

В сети опубликовали несколько видеороликов с места крушения. На обшивке лайнера заметны следы, возможно, поражающих элементов или осколков.

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Разбившийся возле казахстанского города Актау самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, который летел рейсом из Баку в Грозный, могли сбить с земли. Об этом пишет издание Astra, ссылаясь на российские источники.

Крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау

Крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау

В сети опубликовали несколько видеороликов с места крушения самолета.

Крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines Актау

На обшивке лайнера заметны следы, возможно, от поражающих элементов или осколков. Об этом сообщили несколько провоенных и прокремлевских блогеров. По словам некоторых из них, следы в фюзеляже напоминают работу зенитно-ракетного комплекса.

Обшивка самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL Обшивка самолета Embraer 190

Выживший в авиакатастрофе Субхонкул Рахимов рассказал, что лайнер шел на посадку, но резко начал набирать высоту.

Место падения самолета Место падения самолета

По его словам, борт несколько пытался зайти на посадку, взрывов также было несколько. И, похоже, они были снаружи самолета. В спасательном жилете заметили отверстия от осколков.

Место крушения самолета

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что во время крушения пассажирского самолета в Актау погибли 38 человек, сообщает ORDA.

Место крушения самолет Фото: Telegram

Место крушения самолет

Росавиация заявляла, что по предварительной версии самолет столкнулся с птицами, из-за чего командир принял решение идти на запасной аэродром, а в Грозном борт не сел "из-за тумана".

Azerbaijan Airlines приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования крушения.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что во время крушения пассажирского самолета в Актау погибли 38 человек, сообщает ORDA. По данным МЧС Казахстана, после авиакатастрофы под Актау госпитализированы 29 человек: 15 граждан Азербайджана, 9 россиян, 2 киргиза, гражданство еще 3 человек уточняется.

Напомним, что самолет, летевший из Баку, потерпел крушение возле города Актау после подачи сигнала ЧС.

Также сообщалось, что 24 декабря в Норвегии самолет со 165 пассажирами мог упасть в океан, потому что выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.