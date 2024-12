В Норвегии самолет со 165 пассажирами на борту едва не упал в ледяной океан (видео)

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы более чем на 150 метров и остановился всего в 15 метрах от обрыва в ледяной океан, который окружает большую часть аэродрома.

В Норвегии самолет со 165 пассажирами на борту едва не упал в ледяной океан, потому что не смог остановиться и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет Need To Know.

Это был внутренний рейс из столицы Норвегии Осло в город Мольде на северном побережье полуострова Ромсдаль, который состоялся еще 19 декабря.

Отмечается, что самолет находился в воздухе 45 минут, а на его борту находилось 165 пассажиров и шесть членов экипажа.

Boeing 737 11 лет находится в эксплуатации одной из бюджетных авиакомпаний. Когда самолет садился в аэропорту Мольде, то выехал за пределы взлетно-посадочной полосы более чем на 150 метров и остановился всего в 15 метрах от обрыва в ледяной океан, который окружает большую часть аэродрома.

Пассажиров эвакуировали с помощью аварийных трапов и сразу в терминале аэропорта были допрошены следователями, которые расследуют инцидент.

Пока неизвестно, что именно стало причиной нестандартной ситуации, однако отмечается, что в этот день был очень сильный ветер, а взлетно-посадочная полоса была скользкой из-за низкой температуры.

Всем пострадавшим оказали необходимую помощь сразу на месте происшествия.

Аэропорт Молде временно закрыл взлетно-посадочную полосу и приостановил все полеты. Норвежское управление по расследованию безопасности оценивает ситуацию.

