Десять лет спустя: Малайзия возобновит поиски загадочно пропавшего самолета рейса MH370

Поиски будут сосредоточены на новом районе в южной части Индийского океана в 15 000 кв. км, сообщили в правительстве. В случае положительного результата поисковикам будет выплачена награда в 70 млн долларов.

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Власти Малайзии объявили о возобновлении поисков пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего перелет из Куала-Лумпура в Пекин. Решение принято спустя более десяти лет после загадочного исчезновения самолета, что стало неожиданным и многообещающим поворотом в этом деле. Об этом 20 декабря сообщил Bloomberg.

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе заявил, что поиски будут сосредоточены на новом районе в южной части Индийского океана в 15 000 квадратных километров. По его словам, переговоры с геологоразведочной компанией Ocean Infinity привели к заключению соглашения: компания получит вознаграждение в размере 70 млн долларов США только в случае обнаружения значительных обломков самолета.

"Это ответственность перед ближайшими родственниками (погибших- прим. ред). Мы надеемся, что этот раз будет положительным, что обломки самолета будут найдены и дадут семьям возможность обрести покой," — подчеркнул министр, слова которого приводит издание Mirror.

Трагедия рейса MH370

Рейс MH370 исчез с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек, из них 227 пассажиров и 12 членов экипажа. С тех пор появилось множество теорий — от похищения инопланетянами до предполагаемой страховой аферы и причастности Северной Кореи.

Схема маршрута рейса MH370

Однако большая часть экспертов считает, что самолет упал в южной части Индийского океана после того, как его намеренно направил туда капитан Захари Ахмад Шах.

Первоначальные поиски были начаты в 2014 году совместными усилиями Малайзии, Австралии и Китая. Исследование акватории площадью 120 000 квадратных километров обошлось почти в 180 млн долларов и было завершено в январе 2017 года безрезультатно.

По информации Daily Star, в последние годы Ocean Infinity уже предлагала свои услуги, но лишь сейчас власти Малайзии одобрили ее предложение. Локе отметил, что решение основывалось на "последней информации и анализе экспертов".

Новая надежда

В этом году усилия исследователей вновь привлекли внимание общественности. Доктор Усама Кадри из Кардиффского университета выразил уверенность, что сигналы, зафиксированные гидрофонами у побережья Австралии, могут стать ключом к разгадке тайны.

Анализ сигналов давления подтвердил их схожесть с данными других авиакатастроф, даже на расстоянии более 3000 километров.

Ричард Годфри, британский аэрокосмический инженер и создатель проекта The Search for MH370", также подчеркнул важность точного определения зоны поиска для достижения успеха.

Напомним, в октябре стало известно, что американский научный журналист и частный пилот Джефф Уайз инициировал новый эксперимент, который может помочь определить точное место аварии MH370. Исследование будет базироваться на наблюдении нарастания морских организмов на размещенной копии обломка самолета.