Тайну исчезновения рейса MH370 могут раскрыть с помощью нового эксперимента

Новое исследование будет базироваться на наблюдении нарастания морских организмов на размещенной реплике обломка самолета. Это должно помочь понять, где именно 8 марта 2014 года исчез Boeing.

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Через 10 лет после исчезновения рейса Malaysia Airlines MH370, который остается одной из самых больших загадок авиации, может быть сделан прорыв в его поисках. Американский научный журналист и частный пилот Джефф Уайз инициировал новый эксперимент, который может помочь определить точное место аварии. Об этом пишет The Mirror.

Проект Finding MH370 будет пытаться установить, действительно ли самолет оказался в южной части Индийского океана, разместив копию обломка воздушного судна на вероятном месте аварии. Уайз будет дистанционно отслеживать рост морских организмов на этом обломке.

Журналист считает, что результаты его эксперимента могут помочь лучше понять, где именно исчез самолет.

Точная причина исчезновения остается неизвестной, хотя следователи считают, что отклонение самолета от запланированного маршрута полета было преднамеренным, что приводит к многочисленным теориям заговора — от механической поломки до преднамеренного вмешательства человека.

Примечательно, что обломок был покрыт моллюсками гладкого гусятника (Lepas anatifera), раковины которых содержали химические подсказки, которые должны были бы предоставить дополнительные доказательства того, где упал самолет. Была надежда, что изучение роста этих моллюсков поможет точно определить место падения самолета.

В июле 2015 года на острове Реюньон был найден флаперон от пропавшего Boeing 777-200ER, что подтвердило его падение. Однако основная часть обломков и бортовые самописцы так и не были найдены.

Как первый найденный фрагмент самолета, флаперон дрейфовал меньше всего времени, что указывает на то, что он является самой полезной точкой данных для моделирования обратного дрейфа.

Эксперимент, при поддержке Национального управления океанических и атмосферных исследований, может открыть новые подсказки для продолжения расследования, которое прекратилось после масштабных поисков на площади более 120 тысяч квадратных километров.

Напомним, ранее фото Google Maps, на котором якобы был изображен самолет на склоне горы, побудило братьев Яна и Джеки Уилсонов расследовать исчезновение рейса Malaysia Airlines MH370.

Рейс MH370 с 239 пассажирами и экипажем на борту исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Части обломков самолета впоследствии были найдены на Маврикии, Мадагаскаре, Танзании и Южной Африке, в то же время основное место аварии так и не было обнаружено.