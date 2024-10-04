Таємницю зникнення рейсу MH370 можуть розкрити за допомогою нового експерименту

Нове дослідження буде базуватися на спостереженні наростання морських організмів на розміщеній репліці уламка літака. Це має допомогти зрозуміти, де саме 8 березня 2014 року зник Boeing.

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Через 10 років після зникнення рейсу Malaysia Airlines MH370, який залишається однією з найбільших загадок авіації, може бути зроблено прорив у його пошуках. Американський науковий журналіст і приватний пілот Джефф Вайз ініціював новий експеримент, який може допомогти визначити точне місце аварії. Про це пише The Mirror.

Проєкт Finding MH370 намагатиметься встановити, чи справді літак опинився в південній частині Індійського океану, розмістивши копію уламка повітряного судна на ймовірному місці аварії. Вайз буде дистанційно відстежувати зростання морських організмів на цьому уламку.

Журналіст вважає, що результати його експерименту можуть допомогти краще зрозуміти, де саме зник літак.

Точна причина зникнення залишається невідомою, хоча слідчі вважають, що відхилення літака від запланованого маршруту польоту було навмисним, що призводить до численних теорій змови — від механічної поломки до навмисного втручання людини.

Примітно, що уламок був вкритий молюсками гладкого гусячника (Lepas anatifera), раковини яких містили хімічні підказки, що мали б надати додаткові докази того, де впав літак. Була надія, що вивчення росту цих молюсків допоможе точно визначити місце падіння літака.

У липні 2015 року на острові Реюньйон був знайдений флаперон від зниклого Boeing 777-200ER, що підтвердило його падіння. Однак основна частина уламків та бортові самописці так і не були знайдені.

Як перший знайдений фрагмент літака, флаперон дрейфував найменше часу, що вказує на те, що він є найкориснішою точкою даних для моделювання зворотного дрейфу.

Експеримент, за підтримки Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, може відкрити нові підказки для продовження розслідування, яке припинилося після масштабних пошуків на площі понад 120 тисяч квадратних кілометрів.

Нагадаємо, раніше фото Google Maps, на якому нібито був зображений літак на схилі гори, спонукало братів Яна і Джекі Вілсонів розслідувати зникнення рейсу Malaysia Airlines MH370.

Рейс MH370 зник із 239 пасажирами та екіпажем на борту зник в ніч на 8 березня 2014 року. Частини уламків літака згодом було знайшли на Маврикії, Мадагаскарі, Танзанії та Південній Африці, водночас основне місце аварії так і не було виявлено.