Десять років потому: Малайзія відновить пошуки загадково зниклого літака рейсу MH370

Пошуки будуть зосереджені на новому районі в південній частині Індійського океану в 15 000 кв. км, повідомили в уряді. У разі позитивного результату пошуковцям буде виплачено нагороду в 70 млн доларів.

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Влада Малайзії оголосила про відновлення пошуків зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював переліт із Куала-Лумпура до Пекіна. Рішення ухвалено через понад десять років після загадкового зникнення літака, що стало несподіваним і багатообіцяючим поворотом у цій справі. Про це 20 грудня повідомив Bloomberg.

Міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе заявив, що пошуки будуть зосереджені на новому районі в південній частині Індійського океану в 15 000 квадратних кілометрів. За його словами, переговори з геологорозвідувальною компанією Ocean Infinity привели до укладення угоди: компанія отримає винагороду в розмірі 70 млн доларів США тільки в разі виявлення значних уламків літака.

"Це відповідальність перед найближчими родичами (загиблих — прим. ред). Ми сподіваємося, що цей раз буде позитивним, що уламки літака знайдуть і дадуть сім'ям змогу віднайти спокій", — наголосив міністр, слова якого наводить видання Mirror.

Трагедія рейсу MH370

Рейс MH370 зник із радарів 8 березня 2014 року. На борту перебували 239 осіб, з них 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Відтоді з'явилося безліч теорій — від викрадення інопланетянами до ймовірної страхової афери і причетності Північної Кореї.

Схема маршруту рейсу MH370

Однак більша частина експертів вважає, що літак упав у південній частині Індійського океану після того, як його навмисно направив туди капітан Захарі Ахмад Шах.

Початкові пошуки були розпочаті 2014 року спільними зусиллями Малайзії, Австралії та Китаю. Дослідження акваторії площею 120 000 квадратних кілометрів обійшлося майже в 180 млн доларів і було завершено в січні 2017 року безрезультатно.

За інформацією Daily Star, останніми роками Ocean Infinity вже пропонувала свої послуги, але лише зараз влада Малайзії схвалила її пропозицію. Локе зазначив, що рішення ґрунтувалося на "останній інформації та аналізі експертів".

Нова надія

Цього року зусилля дослідників знову привернули увагу громадськості. Доктор Усама Кадрі з Кардіффського університету висловив упевненість, що сигнали, зафіксовані гідрофонами біля узбережжя Австралії, можуть стати ключем до розгадки таємниці.

Аналіз сигналів тиску підтвердив їхню схожість із даними інших авіакатастроф, навіть на відстані понад 3000 кілометрів.

Річард Годфрі, британський аерокосмічний інженер і творець проєкту "The Search for MH370", також наголосив на важливості точного визначення зони пошуку для досягнення успіху.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що американський науковий журналіст і приватний пілот Джефф Вайз ініціював новий експеримент, який може допомогти визначити точне місце аварії MH370. Дослідження базуватиметься на спостереженні наростання морських організмів на розміщеній копії уламка літака.