Запрет на смерть: блогер рассказал о странных законах самого северного города в мире

Местные жители рассказали путешественнику Саймону Уилсону, что на острове нет домов престарелых, а в случае ухудшения состояния здоровья пожилых людей их отправляют на материк.

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Британский ютубер Саймон Уилсон отправился в путешествие на норвежский остров Шпицберген, чтобы показать странные и шокирующие законы, которые действуют в самом северном городе мира — Лонгйире. О своей поездке он рассказал в одном из своих последних видео на YouTube.

Одной из главных особенностей города оказался закон, запрещающий людям оставаться на острове после достижения определенного возраста. Местные власти требуют, чтобы жители покидали город, если они уже не в состоянии заботиться о себе.

По словам одного из жителей, Маркуса, на острове нет домов престарелых, а в случае ухудшения состояния здоровья пожилых людей их отправляют на материк.

"Если кто-то слишком пожилой или не может о себе позаботиться, ему не разрешается оставаться на острове", — рассказал он Уилсону.

Ученые объясняют эту меру особенностями климата. Кристиан Мейер из Норвежского университета науки и технологии рассказал, что в условиях вечной мерзлоты захороненные останки не разлагаются и могут сохранять болезни, от которых умер человек, представляя угрозу для жителей.

По словам одного из жителей, Маркуса, на острове нет домов престарелых Фото: YouTube

Но этот закон не единственный, который удивляет приезжих. Еще одним обязательным правилом для жителей Лонгйира является ношение огнестрельного оружия. Согласно закону, каждый, кто выходит за пределы населенного пункта, должен быть вооружен, чтобы защититься от белых медведей.

Белые медведи в этом регионе встречаются чаще, чем люди, что добавляет не только опасности, но и загадочности этому уникальному месту.

"Это место не похоже ни на что, что я видел раньше. Здесь белые медведи буквально повсюду, и это действительно пугает", отметил коллега Уилсона, ютубер Бен Моррис, который тоже посетил Лонгйир.

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